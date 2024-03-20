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教育部部署开展2024届高校毕业生春季促就业攻坚行动

2024年03月20日14:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月20日电（记者王鹏）记者20日从教育部获悉，为抢抓春季开学后促就业工作关键期，全力促进高校毕业生高质量充分就业，教育部开展2024届高校毕业生春季促就业攻坚行动。

　　其间，将举办“万企进校园”招聘活动，开展“访企拓岗”专项行动。根据教育部要求，各地各高校要充分发挥校园招聘主渠道作用，千方百计汇聚市场化社会化岗位资源，春季攻坚行动期间为每名有求职意愿的毕业生提供不少于5条就业岗位信息。二级院系要以学科专业点为单位开展走访，特别是新设置专业和上一年度毕业去向落实率低于本校平均水平的专业，要结合毕业生就业需求，有效访企拓岗。

　　此外，教育部还要求，各地各高校要加强毕业生就业观念教育引导，引导高校毕业生树立正确的就业价值观；用好“互联网+就业指导”公益直播课等各类就业指导资源，为毕业生提供个性化就业指导和服务；积极开展就业安全教育和诚信教育，加强涉就业风险防范，帮助毕业生防范“黑中介”“付费实习”等就业陷阱，增强毕业生求职安全意识和法治意识。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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