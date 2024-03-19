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2023年度普通高等学校本科新增备案专业点1456个

2024年03月19日12:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月19日电（记者王鹏）记者19日从教育部获悉，日前，教育部公布了2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，共新增备案专业点1456个、审批专业点217个，调整学位授予门类或修业年限专业点46个。

　　据悉，教育部深入推进专业设置调整优化改革工作，引导和支持高校开设国家战略和区域发展急需的新专业。此次增设24种新专业，包括：立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业；聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养、足球运动等专业。

　　统计数据显示，此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业点。工学、教育学、经济学等学科门类的专业点增加数量位居前三，管理学、艺术学等学科门类的专业点数量相对减少。

　　据介绍，本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。教育部同步发布了最新版《普通高等学校本科专业目录》，包含93个专业类、816种专业。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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