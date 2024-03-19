原标题：4000多种塑料化学品具有危险性

挪威研究委员会资助的科研团队编制出了一份包含16000多种塑料化学品的综合数据库。这些化学品被用于制造塑料以及稳定剂和着色剂等添加剂，其中有4000多种化学品具有危险性。相关论文发表于最新一期《自然》杂志。

论文第一作者、挪威科技大学环境毒理学家马丁·瓦格纳表示，上述发现“相当惊人”。研究结果显示，其中10000多种化学品的危害数据目前处于缺乏状态，9000多种化学品如何使用也没有公开信息。

瓦格纳表示，很难获得关于所有这些化学品的可靠信息。部分原因在于该行业不能及时共享特定信息，这使得汇编已知数据的研究变得更加重要。

最新报告指出，尽管近1000种有关化学品受到《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的管制，但仍有3600多种化学品没有受到监管。这些化学物质应列入“红色名单”受到监管。

国际化学品协会理事会已在开发添加剂数据库和风险评估框架，为全球监管机构提供关键信息。

下一轮联合国全球塑料污染条约谈判即将开始。科学家一直在努力促进该条约生效。该条约涉及塑料生产和废物管理的各个方面，包括一份令人担忧的塑料聚合物和化学品清单。其中一些已知危险成分会渗入食品、水和环境中，对人类和生态系统的健康产生影响。

（记者刘霞）

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