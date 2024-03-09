许玲委员：建议完善职业院校教师队伍建设质量标准

人民网北京3月9日电 （记者王鑫）今年全国两会期间，全国政协委员、广东中华职业教育社副主任许玲带来了关于进一步提升职业院校教师队伍建设质量的建议。

许玲表示，从一项对超过两万名职业院校教师的调研结果来看，目前职业院校教师队伍建设仍存在以下问题：“双师型”教师队伍的结构和质量仍需优化；教师资格制度没有得到完全落实；教师培训、培养、引入机制有待健全；专业课教师平均每年不少于一个月企业实践的完成率不高；专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历的人员中公开招聘的政策没有完全落地。

为进一步加强职业院校教师队伍建设，许玲建议，一要更新和完善职业院校教师队伍建设质量标准，开展教师队伍提质达标的专项检查；二要在财政、政策等方面更大力度支持职业院校引进行业企业高技能人才，建设专兼结合的“双师型”教师队伍，建议将企业工程技术人员、高技能人才到职业院校兼职任教的情况作为市域产教联合体和行业产教融合共同体建设质量指标之一加以跟踪检查；三是各级教育行政部门要加强对国家级和省市、区县级教师培训项目的过程管理和绩效考核；四要加强教师企业实践基地和保障机制建设，高质量推进专业课教师定期到企业实践。