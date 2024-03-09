刘林委员：建议加快建立高水平的职教第三方评价制度

人民网北京3月9日电 （记者王鑫）职业教育的高质量发展，离不开高水平的教育评价。今年全国两会期间，全国政协委员、中华职业教育社常务理事刘林带来加强职业教育第三方评价工作的若干建议。

在国家推进管办评分离、推进国家治理体系和治理能力现代化的大背景下，职业教育评价也面临着独立性与公正性的考验。第三方评价作为提升职业教育办学质量和治理能力的重要途径，应当得到重视和推广实践。刘林表示，目前，我国的职业教育第三方评价目前还处于起步阶段，发展相对薄弱，还存在评价权缺乏制度依托、评价主体资质认定不明确、评价机制不够健全、评价保障不够得力等问题。

针对以上问题，刘林认为，首先，要优化完善职业教育第三方评价制度体系，其中最重要的是评价权的让渡和评价秩序的维护，两者是确保职业教育第三方评价活动健康有序开展的前提。

其次，要加强职业教育第三方评价机构培育。落实新《职业教育法》，出台与第三方评价机构资质（专业性、独立性、公益性）认定相关的政策文件，严把入口关，严控评价质量，建立黑名单制度、一票否决制度及追责问责机制。

第三，要为职业教育第三方评价提供法律、数据、队伍培育等保障支持。给予职业教育第三方评价明确的法律地位和保障，建立职业教育大数据中心及规范使用机制，并培育一支数量庞大的专业人才队伍。

最后，与国外发达国家相比，我国民众对职业教育第三方评价仍存在各种疑虑，需要在社会环境方面下大力气去培育。