苏华委员：建议加快建立中国特色学徒制专项法律法规

人民网北京3月9日电 （记者王鑫）今年全国两会上，围绕完善中国特色学徒制相关问题，全国政协委员、中华职业教育社副理事长苏华建议，在健全多元治理体系、完善质量框架体系、加大政策激励力度以及提高社会认知认可上持续发力。

2022年修订的《中华人民共和国职业教育法》提出“国家推行中国特色学徒制”，标志着“学生学徒双重身份、学校企业共同培养、工学结合岗位成才”得到制度性确立，中国特色学徒制进入全新发展阶段。

对于推行中国特色学徒制，苏华建议，一是加快建立学徒制专项法律法规，建立国家和地方政府层面的专门管理机构；重点明确新职教法规定的有关群团在学徒制治理中的基本职责及治理领域；建立灵活的双向选择机制。

二是明确涵盖学徒制培养全过程的质量内容及标准，建立教学质量标准体系，加强质量管控研究与实践。

三是加大财务、税收、资产等方面的政策激励，增强行业企业作为实施中国特色学徒制重要主体的参与动力。鼓励大型国有企业参与学徒制培养，聚焦关键领域和重点产业，提高培养水平和培养层次，更好服务国家战略。

四是推动修订劳动法和劳动合同法，对学徒在身份、劳动关系、经费支持等方面相关权益予以保障；打通学徒“中、高、本、硕”纵向培养体系；加强宣传引导，培育“岗位培养=学习”的认知，提高学徒制声誉。