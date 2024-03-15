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河北省滦平县北店子村——

老年大学进乡村（帮扶县驻村手记）

本报记者 王云杉 刘雨瑞
2024年03月15日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨的阳光照进河北省承德市滦平县付家店满族乡北店子村，67岁的村民白凤英喂完鸭子，直奔村里的老年大学；学校教室不大，30多个位置座无虚席……

　　“这里的课，一次没落。”白凤英笑着说，“年纪大了，还能上‘大学’培养兴趣爱好，可得珍惜机会。”

　　白凤英说的“大学”是滦平县老年大学北店子村分校，每周上一次课。学生中既有附近产业园区的工人，也有村里的老人，年纪最大的已75岁。

　　“滦平县共有6所老年大学，村级老年大学就这一所，这也是承德市唯一一所村级老年大学。”北店子村党支部书记王国印说。

　　村里办老年大学不容易，场地、教师等各方面都得想办法，为啥还要办？“不能‘富了口袋、穷了脑袋’。”王国印说，村里老年人不少，要丰富他们的精神文化生活，“让老年人老有所学、老有所乐、老有所为。”

　　王国印提出开设老年大学，很快得到村干部和村民们的积极响应，找好了场地、打扫了卫生、招来了学员……

　　老师从哪来？北店子村小学教师田云听到消息，主动报名来讲课，并兼任老年大学班主任，“既可以丰富老年人的生活，还能借助这个平台传播知识，我很乐意。”现在，除她之外，还有付家店满族乡中心校的3名老师在这里兼职。

　　设施和人员到位后，把课上好成为重点。村里经过调研，为老年大学设置了老年心理健康、文史知识、休闲健身舞蹈等5门课程。王国印主讲的文史知识课备受欢迎，他拿出一本厚厚的教案，上面写满了备课记录，“老人们特别爱听当地的红色历史。”

　　“村里有些年轻的夫妻出去打工了，一些留守儿童由爷爷奶奶养育。”田云了解这一情况后，开设了家庭教育课程，“怎样做好隔代教育，怎样引导孩子积极健康生活，老人们对这些内容很上心。”

　　给老年人上课，还要讲得通俗。“起初，有老师讲民法典，大家对法条没啥兴趣。”王国印说，学校专门召开座谈会，讨论教学模式，更改教学风格，从老百姓身边的案例讲起，内容贴近生活，老人们一下子来了兴趣。

　　农村精神文明建设是滋润人心、德化人心、凝聚人心的工作。“开设老年大学后，村民学知识、懂礼仪，村里的风气更好了。”王国印说。

　　“下一步，我们将继续丰富教学内容，鼓励老年人积极参与各类活动，把老年教育融入老年人生活，进一步增进老年人福祉。”付家店满族乡党委书记赵宝才说。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月15日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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