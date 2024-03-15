新华社香港3月14日电 （记者张雅诗）香港理工大学（简称“理大”）14日在理大校园举行中华文化节启动仪式，活动旨在提升年轻一代对中华文化的热爱，加强他们的国家认同感和家国情怀，并助力香港成为中外文化艺术交流中心。

特区政府教育局局长蔡若莲在活动上表示，高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉。理大中华文化节提供了促进文化互鉴和交流的平台，并加深青少年对中华文化的认识和欣赏，增强国家和文化认同感。

理大校长滕锦光表示，中华文化节旨在加强年轻一代及社会各界对中华文化的认识，对国家的认同，提升文化自信，进而增强民族自豪感，厚植爱国情怀。

理大介绍，中华文化节通过举办展览、讲座、工作坊和音乐表演等活动，展示中华文化的价值和魅力。首项活动是理大携手天津工业大学中华优秀传统文化与技艺国际传承创新基地举办的艺术作品展。

该艺术作品展将展出天津泥人张、风筝魏、杨柳青年画等国家级和省市级非物质文化遗产，以及天津工业大学教授郑勇工作室的陶胎漆器艺术作品。

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