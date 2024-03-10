马怀德委员：推动大中小学法治教育高质量发展

“要加大在职法治教师的培训，培养专门的法治教育人才，统筹法治教育实践资源的建设和利用，完善法治教师激励机制，优化考核评价体系，推动大中小学法治教育高质量发展。” 2024年全国两会期间，全国政协委员、中国政法大学校长马怀德在接受人民网记者采访时表示。

马怀德指出，当前，法治教育师资力量薄弱的问题仍然存在，在一些学校，法治教育教师由班主任或是语文课、历史课教师兼任，且大部分教师没有法学教育背景或接受过系统的法律知识培训，这是青少年法治教育建设的薄弱环节。

此外，青少年法治教育还存在着课堂教学效果不佳和实践教育资源供给不足的问题。马怀德介绍，就校内而言，课堂是开展法治教育的主阵地，而目前法治课堂教学的形式较为单一，大多是对教材的简单复述，案例分析少，辩难和反思不够。就校外而言，有效的法治教育需要开展大量实践活动，但目前开展实践教学和校外活动的配套资源还存在供给不平衡不充分的问题。

在今年的两会上，马怀德带来了《关于加强青少年法治教育的建议》。在他看来，在肯定近几年来大中小学开展青少年法治教育取得显著成绩的同时，还要多措并举，全方位推动大中小学法治教育高质量发展。

一是加强教师法治培训，培养法治教育专门人才。马怀德建议，要通过专题培训、报告会、研讨会等多种方式，并积极开展教师法治知识竞赛、法治教学观摩、法治演讲等活动，提升在岗教师的法治素养，确保每位中小学教师每年接受一定课时的法治教育培训。

马怀德还提出，试点在“法学”学科下增设“法治教育”的二级学科，开设“法治教育”本科专业，通过开设这一新学科和新专业，推动法治教育的基础理论研究，培养专门的法治教育人才。

二是加大实践教学资源的均衡供给。一方面，要重点发挥各级公检法等单位的资源优势，支持和参与青少年普法教育实践基地的建设；另一方面，要充分挖掘利用当地的各种法治教育资源，将法治教育融于家庭教育指导实践之中，推动大学生开展法律志愿服务活动，开展法治宣传。

三是完善法治教师激励机制，搭建教研交流平台。组织开展优秀法治课堂等评选活动，调动法治教师研究业务、投身教学的积极性。搭建法治教育教研平台，组织区域内教师开展培训交流，实现法治教育资源的“共建、共管、共享”。同一区域内的大中小学校可建立法治课程协同备课机制，解决不同学段教学条块分割的“梗阻”现象。

四是构建科学的法治教育考核评价体系。马怀德谈到，法治课程的政治认同和价值引领功能决定了课程评价不能单纯地以理论知识为标准，还要关注能客观反映学生思想动态和行为习惯的其他因素。在大中小学的不同学段，要针对学生身心发展的规律和特点，综合运用多种评价方法，客观全面地检验法治教育的育人效果。