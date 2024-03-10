郭雷代表：加快硬科技创新，提升新质生产力赋能水平

“作为一名扎根一线20多年的科研工作者，今年全国两会，我主要聚焦‘新硬科技’领域创新和人才培养、‘硬科技’科研成果落地转化等话题。”全国人大代表、中国科学院院士、北京航空航天大学教授郭雷近日在接受人民网采访时表示，

郭雷谈到，目前国家科技投入逐年增加，科技人才不断涌现，科技成果硕果累累，但仍存在前沿创新能力不强、科技驱动能力不强、提升新质生产力能力不足等问题，亟需大力发展“新硬科技”。

记者了解到，硬科技是指可以突破“卡脖子”技术、实现从“0”到“1”创新、服务实体经济、提高新质生产力的科技成果。而“新硬科技”是“智能新硬件”概念向其他信息和制造领域的扩充，指运用原创性基础理论成果对硬科技赋能，使硬科技更具先进性和原创性。

“ ‘新硬科技’不仅仅给社会生态带来巨大变革，同时也是事关国家安全和高精尖技术竞赛的重要阵地，是实现科技强国和高水平科技自立自强的重要抓手。”郭雷表示。

对于如何发展“新硬科技”，郭雷从科研管理、人才激励、企业创新等方面提出建议——

一是重视前沿理论赋能硬科技能力，加大“新硬科技”支持力度。加大力度鼓励和支持“新硬科技”创新，特别是智能新硬件领域创新，有序规范并分类监督对于所谓“热点泡沫方向”的科研投入。进一步加大“新硬科技”经费投入，以硬科技创新程度、实体经济新质生产力赋能提升程度作为科研成果重要评判标准。

二是加快“新硬科技”人才培养，激发“新硬科技”人才创新活力。建议进一步鼓励攻坚克难、持之以恒的长周期、大团队和有组织科研，鼓励从基础理论到硬核科技的转化研究，设立适用于硬科技创新的人才考核“硬”体系。

三是加强企业对前沿创新技术应用力度。鼓励和督促企业大胆应用自主研发的颠覆性和原创性新理论、新技术、新产品，宽容“新硬科技”成果有益的探索甚至暂时的失败。建议设立实体经济创新性技术应用激励、技术试用、风险预警和容错迭代体制，进一步完善“新硬科技”产品首台套强制试用、归零溯源和责任追究制度，充分激发和有效监督企业创新主体的责任和作用。