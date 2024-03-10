钟登华委员：高质量办好科技小院，更好服务农业强国建设

今年全国两会期间，全国政协委员、中国农业大学党委书记钟登华带来一份与“科技小院”相关的提案，提出对标国家重大战略，布局建设国家示范性科技小院集群等建议。

记者了解到，2009年，全国第一家科技小院在河北曲周设立。经过10余年发展，全国71家培养单位已建立1055个科技小院，覆盖31个省份和新疆生产建设兵团的千余个村庄。770余名高校教师、2700余名研究生投身科技小院的建设和运行，全面助力乡村振兴。

钟登华在接受人民网记者采访时表示，当前，科技小院已进入服务国家战略需求与赋能乡村振兴的“3.0+”阶段，对标服务乡村全面振兴和农业强国建设战略部署，必须加快推进科技小院高质量发展。

科技小院仍有很大发展空间

到田间地头、村屯农家实地探访，与广大师生面对面座谈......2023年以来，钟登华聚焦进一步推动科技小院高质量发展开展了广泛调研。

“10余年来，科技小院走出了一条科学家与农民深度融合、科技与产业紧密结合、‘输血’与‘造血’有机结合的新路径，激活了农民增收致富的源头活水，也为乡村培养出了一支‘带不走’的高素质农业人才队伍。”钟登华表示。

在调研中，钟登华也发现，当前，科技小院建设发展仍存在一些问题，如在小院建设上，布局较为松散，缺乏统筹规划；在技术服务指导方面，多聚焦单项农业技术，综合性与全面性不足等。

他建议，对标国家重大战略，加强统筹规划，突出校地协同，以县为单位，布局建设国家示范性科技小院集群，打造“政产学研用”五位一体的综合性平台，助力粮食安全和乡村全面振兴。

多措并举，引领推动科技小院高质量发展

“近年来，党和国家高度重视科技小院的建设发展和作用发挥，为推动科技小院高质量发展指明了方向。”钟登华表示。

对于科技小院的下一步发展，钟登华建议，应重点抓好四方面的工作——

一是聚焦国家重大战略建设科技小院。围绕农业强国、乡村全面振兴以及区域协同发展等重大战略，在重要生态系统保护和修复地区等区域开展科技小院建设。

二是布局建设国家示范性科技小院集群。对标国家重大战略，加强统筹规划，突出校地协同和校际合作，以县域为单位，布局建设国家示范性科技小院集群，打造“政产学研用”五位一体的综合性平台，助力粮食安全和乡村全面振兴。

三是强化校际、校地协同和多学科交叉。充分地方政府、社会组织、企业等在科技小院建设的作用，实现多方互动、协同共育和多向赋能。探索在农业博士、硕士以外的其他专业学位推广科技小院模式，拓宽科技小院人才培养覆盖面、科技创新领域和服务功能，以多学科交叉融合服务国家重大战略需求。

四是推进科技小院国际化建设。加强国内科技小院的国际交流合作；推进建设海外科技小院，为全球农业高层次人才培养输出中国模式、传播中国经验。