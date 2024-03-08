徐坤委员：加快推进面向未来产业的“专精特新”产教融合

今年的政府工作报告中提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

“新一轮科技革命和产业变革加速演进，发展未来产业是我国加快培育新质生产力，提升全球竞争新优势的战略选择。”两会期间，全国政协委员，北京邮电大学校长徐坤在接受人民网记者采访时表示，要加快推进面向未来产业的“专精特新”产教融合。

徐坤表示，“专精特新”中小企业专注于产业链的关键环节，善于在细分领域攻克关键核心技术，是提升“四链”现代化水平和服务未来产业发展的关键主体。但“专精特新”存在着人才的持续性供给不足等问题。他建议，推动“专精特新”与高校之间的紧密协作，促进产业升级、提高教育质量、扩大就业创业。

“高校是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，处于‘下联基础研究、上接产业市场’的关键环节，能够为服务产业发展提供源源不断的人才和创新支撑。”徐坤谈到，要充分发挥高等教育塑造出来的人才优势和“专精特新”在前瞻性颠覆性技术机会捕捉方面的灵活优势，加快打造校企创新联盟，以高校科技创新和人才培养为“中介”，加快联通中小企业与大型头部企业之间的协作联系，发挥“以大带小”有组织示范引领作用，鼓励跨界技术合作，打造三类主体间的系统创新生态。

“建立校企联合项目绩效管理机制，建立资源共享、动态管理和定期评估机制，确保揭榜揭出真问题，解题解出真成果，转化转出真发展。”徐坤强调。

徐坤还提到，要加快智能技术赋能教育教学变革，加大校企开放性课程共建、数字化仪器共享、高水平人才共育等的力度，培养学生“专精特新”素养技能；创设校企联合“订单式人才”培训制度，完善能力认证机制，提升高水平工程人才供给质量；优化高层次人才引进和认定通道，将“专精特新”高层次人才队伍建设纳入国家和地方人才计划；建立校企人才互聘机制，促进高水平人才流动；举办国家级“专精特新”创新创业大赛，搭建技术、创意、文化展示平台，打造未来产业成果转化“蓄水池”；完善就业创业激励政策，引导更多毕业生在“专精特新”领域就业创业。

从社会角度来说，徐坤认为，要做好产业引导和公共服务，加强“专精特新”、高校“双服务”机构建设，提升“一站式”服务能力，着力打造既联通企业需求库，又接通成果项目库，还贯通人才储备库的“媒介桥梁”，指导做好企业端技术需求的系统梳理和高校端创新供给的分类对接，助力校企双方将“有限精力”“有限成本”更好服务主责主业，促进成果价值和经济效益持续增长。