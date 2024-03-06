原标题：“学雷锋·文明实践我行动”主题活动启动

新华社北京3月5日电 3月5日学雷锋纪念日，中央精神文明建设办公室、中国文联、中国科协、中国残联、教育部、文化和旅游部、国家卫生健康委联合主办的“学雷锋·文明实践我行动”主题活动启动仪式在北京首钢文馆举行。

启动仪式上，发布了《学雷锋·文明实践我行动倡议书》，从科学理论我践行、美好生活我创造、文明新风我弘扬、文化传承我助力等四个方面，倡议人人做文明实践行动者，做雷锋精神传承人，用奉献书写大爱、用行动实践文明。社区群众和少年儿童表演了《我们都是雷锋》《学习雷锋好榜样》等歌舞节目。

活动启动当天，各地新时代文明实践中心（所、站）也同步开展了系列活动，组织学雷锋和文明实践主题宣传，现场招募文明实践志愿者，开展文化惠民、科技为民、健康义诊等文明实践服务活动，与主会场同频呼应，形成人人参与文明实践的浓厚氛围。

据了解，“学雷锋·文明实践我行动”主题活动将在全国范围内持续开展。各地各有关部门将结合实际，围绕文明实践主题，广泛宣传发动，组织形式多样、特色鲜明、群众乐于参与便于参与的文明实践活动，推动人们践行新思想、弘扬新风尚、创造新生活，提升全民文明素养和全社会文明程度。

据介绍，自2018年新时代文明实践中心建设工作开展以来，文明实践与学雷锋紧密结合，不断拓展创新、蓬勃发展。广大人民群众积极投身文明实践，对党忠诚、热爱祖国、服务人民、关爱互助、无私奉献，用实际行动传承雷锋精神，成为社会主义精神文明建设一道靓丽的风景线。

(责编：郝孟佳、李依环)