原标题：中国科学家获国际血液病学奖项

记者从北京大学获悉，国际血液与骨髓移植研究中心日前向中国工程院院士、北京大学血液病研究所所长黄晓军教授颁发杰出服务奖，以表彰他创建半相合骨髓移植“北京方案”，为国际血液病学作出杰出贡献。

2024年度移植与细胞治疗会议日前在美国得克萨斯州圣安东尼奥举行。在会议期间举行的颁奖典礼上，国际血液与骨髓移植研究中心咨询委员会主席迈克尔·弗内里斯说，黄晓军创建了一系列非体外去T细胞单倍型相合（半相合）骨髓移植关键技术，并逐渐发展成基于粒细胞集落刺激因子（G-CSF）和抗胸腺细胞球蛋白（ATG）的“北京方案”。这一创新疗法使接受半相合移植的白血病患者3年生存率从约20%提高到约70%。基于“北京方案”的关键技术现已推广到韩国、意大利、法国等许多国家。“北京方案”是目前全球应用最广、疗效最佳的单倍型造血干细胞移植系统。

弗内里斯说，黄晓军还对造血干细胞移植的通用关键技术进行了优化和标准化；创建了针对白血病复发的预防-拯救新方案；编写指南和推广通用技术，极大地促进了造血干细胞移植在中国的快速发展等。此外，他建立国际培训中心和示范教学基地，培训了多国移植专业医师，加强了与国际血液学界的交流与合作。

黄晓军说，这一荣誉不仅是对他本人及其团队工作成果的认可，也是对快速发展的中国造血干细胞移植事业的激励。他将努力为促进中国血液学的发展，以及促进中国与世界血液学界的合作，作出更大贡献。

国际血液与骨髓移植研究中心始建于1972年，旨在推动这一领域的全球数据和专家协作，促进细胞疗法研究。目前，它与全球约350家血液和移植中心合作，并从2010年起每年颁发杰出服务奖，表彰为国际血液病学作出杰出贡献的科学家。（记者晋浩天、通讯员李嫱）

(责编：李昉、孙竞)