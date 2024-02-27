原标题：【新闻随笔】走进新型夜校 享受自在学习

夜校，这个颇具年代感的概念，最近因为大批年轻人踊跃参与而“翻红”。去年8月，上海市民夜校秋季班招生，因“超65万人争抢近1万个课程名额”而登上热搜；去年11月，武汉首期公益夜校共开设9门课程，门门爆满；今年以来，多地依托高校、文化馆、团组织举办青年夜校，掀起夜校报名的新一轮高潮……“白天上班，晚上上课”，成为都市青年眼里时尚的生活方式选择。

区别于传统的职业技能型夜校，当下受到追捧的新型夜校以艺术入门、非遗体验、生活美学等看似“无用”的知识传授为主。摄影、绘画、雕刻、乐器演奏、戏剧表演、中西餐烹饪、咖啡制作等课程，是夜校“抢课”科目表上的香饽饽。“无用之中有大用”，年轻人争抢夜校上课名额，为的不仅是习得一门技能，更是为了丰富精神生活，以优秀文化滋养内心。

面对快节奏的工作与生活，夜校为年轻人开辟了一个舒缓压力的通道。基于兴趣爱好选择的夜校课程，可以让人短暂放下职场的烦恼、生活的负担，全身心地投入另一种生活状态。夜校没有考试排名、没有考核压力，报名参加夜校的学员不追求“30天速成”，不汲汲于文凭和证书，而是沉浸于做自己喜欢的事，找到纯粹的学习乐趣。

新型夜校为都市青年搭建社交桥梁。年轻人在夜校可以轻松化解“社恐”的尴尬，与持有相同兴趣爱好的人建立联系。现代社会，传统的血缘、地缘等人际关系格局逐渐消减，基于共同爱好与理念的趣缘成为极为活跃的社会交往因素。作为重要的趣缘社群组织形式，夜校帮助青年与志同道合的同龄人建立面对面联系，从而巩固对城市的归属感，实现自我价值的认同。

新型夜校为优秀传统文化的推广与传承打开新天地。长期以来，一些非遗项目要么面临“人亡艺失”的风险，要么停留于小众化、封闭式传承。主打非遗体验和非遗技能传授的夜校，既能让大众了解小众非遗项目的特点及表现形式，产生对中华文明的认同感、自豪感，也有可能从学员中挖掘到好的苗子，引领他们从兴趣爱好上升为理想追求，培养新生代的“非遗传承人”。

有守正才有创新，新型夜校走红不仅因为其对新兴社会需求的满足，也在于其对公共文化服务属性的坚守。比如，相比收费高昂的商业化培训课程，各地夜校大多坚持公益办学，一门课程的学费经常低至几百元。对于收入有限而热爱“尝鲜”的年轻人来说，报名一门夜校课程“试错”成本低，能够更加从容地做出选择，低门槛地获得高质量的公共文化服务。

学有所得方能学有所乐，随着夜校渐成潮流，夜校要坚持办学本位、努力去粗取精。夜校是继续教育机构，要注意呵护教育本色，让参与其中的年轻人真切地感受到学习的充实感。一方面，夜校举办者要努力开拓课程资源，尽可能满足不同群体的学习需求；另一方面，也要严格课程设置把关，保证授课内容系统性，杜绝敷衍了事的“水课”、走马观花式的体验。

陶行知先生曾提出“生活即教育”的重要观点，认为生活即教育是一种终身教育，与人生共始终的教育。新型夜校既是一种终身教育的具体形式，也成为年轻人向往的生活方式，是对“生活即教育”理念的鲜活实践。通过夜校学习，年轻人得以从“内卷”和“内耗”中解脱，产生精神上的获得感、满足感，并建立与身边有共同价值取向的人的联系，重新找到自我、发现自我。

（作者：王钟的，系媒体评论员）

(责编：李昉、李依环)