原标题：推进教育数字化，让终身学习成为现实

在近日举行的2024世界数字教育大会上，《数字化进程中的中国学习型社会建设报告》面向世界首次发布。报告深入挖掘并总结了近年来中国推进数字化赋能学习型社会建设的案例和经验，并进一步明确，到2035年实现乡镇、街道的数字化社区学习中心全覆盖，以家庭为单位的数字化、智慧化学习环境不断普及并推广；实现95%的家庭可通过计算机或手机高速接入互联网支撑数字化终身学习。

党的二十大报告提出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。构建学习型社会是重要的国家战略。教育数字化是推进学习型社会建设的助推器，对于构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系具有至关重要的作用。随着信息技术的迅猛发展，“时时可学、处处能学、人人皆学”的局面正逐步从愿景变成现实，教育数字化正逐渐渗透到学习型社会的每一个角落，各类教育平台提供了丰富的课程，以更好满足不同年龄段的公众日趋个性化的学习需求。

近年来，我国稳步推进教育数字化战略行动，建设国家智慧教育平台，为学习型社会夯实数字基座。据统计，国家智慧教育平台的浏览量已超373亿，访客总量超25.6亿人次，已成为世界最大的教育资源库。与此同时，多地持续推进学习型城市、学习型社区、学习型企业建设，激励人人好学乐学。目前，我国已有10座城市加入全球学习型城市网络。如杭州瞄准为居民提供“一站式”学习服务，积极打造“15分钟学习圈”；上海构建终身教育学分银行，已建立约490万件市民学习档案；成都初步建成“终身学习教育资源库”和“终身学习公共服务平台”，年服务市民超过300万人次……这些探索展现了数字时代建设学习型社会的更多可能性和更美好前景。

毋庸讳言，当下数字教育仍面临“数字鸿沟”、资源共享不充分等挑战，呼唤我们进一步推动教育数字化转型与融合创新，加速构建全民终身学习机制，让数字教育普惠大众，助力全面提升国民综合素质。

善用数字技术，大力推广在线学习。搭建全天候的数字化学习平台、全场域的数字化学习空间、全覆盖的数字教育共同体，为大众提供丰富的在线课程资源，让更多有心人、有志者能够随时随地参与学习。不断完善支持服务和保障，推动提高学习效果和学习体验，增强学习者对在线学习的信心和满意度，更好满足人们个性化、多样化的学习需求。可探索建立数字化监测与评估体系，对在线学习的质量和效果进行监测和评估，以此作为优化课程设计、提升课程质量的依据，同时也可成为大众“选课”参考。推进在线学习的学分认定标准和成果认证机制试点，以提高在线学习的吸引力和有效性，激发起更多人的学习热情和动力。

丰富教育资源供给，优化教育资源分配。通过政策引导和资金支持，鼓励企业、社会组织和个人参与数字教育资源的建设，丰富教育资源的供给方式。持续加强数字化教育基础设施建设，加快建设高速互联网、智能教室、虚拟仿真实验室等。同时，加快搭建各类数字化教育资源共享平台，整合各类优质教育资源，让大众更方便获取所需资源、更好共享优质课程资源，推动优质教育资源均衡普惠。

促进产教数字化融合，提供就业支撑力量。利用数字技术强化实践教学，推动产教数字化深度融合，各相关主体共同参与课程体系建设，将产业需求融入课程设置和教学内容中，不断提高教育教学的针对性和实用性，如此将有利于提升人才培养质量，增强就业竞争力。此外，加强数字化职业培训建设，针对企业员工上岗、社会再就业等职业培训，提供在线学习、在线进修、实践教学、技能培训、就业服务支持等功能，持续提高劳动者的职业技能和素质，以及时适应社会发展变化。

（作者：郭晓君，系辽宁大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)