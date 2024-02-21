原标题：志愿者助力旅客返程

“阿姨，您坐哪趟车？您带好孩子，箱子和包我来拎。”近日，身着蓝马甲的兰州铁路局迎水桥车站中卫站青年志愿者祁源一手推着行李箱、一手拎包，帮忙把带小孩的旅客送进候车室。

今年春运，迎水桥车站面向社会招募青年志愿者服务中卫站春运，其中一部分志愿者是高校在读的铁路职工子女。19岁的祁源是西安交通大学法医专业的大一学生，父亲祁锦春是迎水桥车站中卫车间主任。

听到中卫站招募志愿者的消息后，祁源和不少铁路职工子女主动放弃寒假休息时间，报名参与志愿服务，到父母工作的单位体验春运、服务春运。

“祁源，K1086次列车再有10分钟进站，车上有名重点旅客需要轮椅，你和小伙伴一起到1站台帮忙。”中卫站客运员何瑞吩咐道。“好的，我们这就去推轮椅。”祁源边说边走，和志愿者郭婧薇一起取轮椅。8时40分，K1086次列车缓缓进站，在1站台8号车厢的停车位，腿脚不便的旅客张先生在祁源的搀扶下慢慢坐上轮椅，郭婧薇稳稳地抓着轮椅，将张先生安全送出站。旅客家属感动地说：“有你们的帮助真好。”

“张芸亲情服务岗”是中卫站服务旅客频次最高的岗位。

“大娘，您买去哪儿的票？我可以帮您在自助售票机上办理。”在“张芸亲情服务岗”值班的何瑞热情地问一位旅客。

“小伙子，我想买一张去太原的车票，谢谢啊！”老人感激地说。

“我的这张票计划改签一下”“这个东西能带上火车吗”……面对旅客的各种求助，何瑞带着祁源一起解决处理。一天下来，腿重了、胳膊酸了、嗓子哑了，祁源亲身体验到了铁路人的辛劳。

“我们这些‘铁路娃’在帮助旅客的过程中很有成就感，也看到了家人护航春运的敬业与奉献！”祁源说。（张文攀 闫磊 王燕）

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