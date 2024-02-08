人民网北京2月8日电 （记者孙竞）日前，义务教育阶段体育与健康课程教学高质量发展研讨会暨2024年中小学体育课程一体化教学示范培训活动在广东珠海召开。

国家教材委员会体育艺术学科专家委员会委员杨文轩以“中国体育的时代特征”为题，从历史演进、学科发展和全面育人的视角，梳理了我国体育发展的脉络，分析了悲情体育、工具体育、健康体育和快乐体育等四个阶段的时代特征，阐释了新时代学校体育发展的时代要求。

国家教材委员会体育艺术学科专家委员会主任委员、国家体育与健康课程标准修订组组长钟秉枢结合《义务教育体育与健康课程标准（2022年版）》中对体育文化与体育精神的要求，剖析了体育独特而全面的育人价值。

教科版《体育与健康》教材主编、北京师范大学体育与运动学院首任院长毛振明认为，体育教师需要做到“一德”“一专”“一能”“一全”展开。“一德”即良好师德，“一专”即适应“大单元教学”和“走班体育教学”要求的技能专长，“一能”即帮助学生大幅度大面积提升体质健康的科学锻炼身体的能力，“一全”即促进体育教学与学生课外锻炼质量大幅度提升的安全组织锻炼的能力。

在圆桌沙龙，来自天津、辽宁、山东、四川等地的体育与健康教研员、教师，以及学校体育领域研究专家等聚焦“健康教育、体育文化与体育精神的课堂教学探索”和“新时代学校体育高质量发展的关键”展开了研讨。

在教学微论和课例展示环节，湖南体育职业学院教授彭庆文、沈阳师范大学辽宁省基础教育教研培训中心健康教育教研员宁英红、四川天府新区教科院体育教研员范书清、武汉体育学院教授陈蔚和上海市教委教学研究室体育教研员李芳芳分别作了五场教学微论，并各自带领团队成员或本人就微论主题进行了生动的课例展示。

据悉，本次会议由中国教育科学研究院课程教材研发中心主办、教育科学出版社承办。

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