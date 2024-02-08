原标题：七部门发布高技能人才联合培育计划

日前，人社部、国家发展改革委、教育部、科技部、财政部、国务院国资委、全国总工会等七部门印发《关于实施高技能领军人才培育计划的通知》，计划从2024年到2026年，联合组织实施高技能领军人才培育计划，围绕国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业需求，动员和依托社会各方面力量，在先进制造业、现代服务业等有关行业重点培育领军人才，力争用3年左右时间，全国新培育领军人才1.5万人次以上，带动新增高技能人才500万人次左右。

通知提出，针对高技能领军人才的实际情况，建立领军人才培育信息库，制定地方性、行业性专项培养计划，依托校企联合培养、重点项目参与等方式，提高领军人才的综合素质、技能水平和实践创新能力，使其适应产业发展和国家战略需要。

关于加强领军人才平台建设，通知提出，对参与国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业的领军人才申办技能大师工作室等提供支持。通知还提出支持优秀领军人才创建技能大师工作室、劳模和工匠人才创新工作室，对优秀领军人才进行表彰，以多种方式稳才、留才，激励支持他们不断成长，发挥引领示范作用，带动高技能人才整体发展。

（记者刘华东）

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