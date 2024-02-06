原标题：我运动，我快乐

2024年1月20日 星期六 多云

寒假第一天的早晨九点，我准时来到了室内游泳馆。刚下水时，水冷嗖嗖的，后来就觉得水温很舒服。这时，老师来了，我期待的游泳课开始了。

游泳课的第一步是自由泳打腿练习。我和好朋友坐在岸边，上下摆动腿，扑腾扑腾的，水花四溅。这个时候，老师发话了：“腿打直，膝盖不要弯，脚腕适当放松，大腿带动小腿打水。”我们照着老师说的做了一遍又一遍——好……累……呀！我终于知道游泳有多累了。接着，我们下了水，开始了水中打腿练习。我们一只手向前伸直，扶着浮板漂在水中，另一只手“哗啦——哗啦——”拨开了水，仿佛小船划开湖面。

一个小时的课程结束后，我们终于迎来了水中玩耍时间。老师扔给我们两个小圈圈，它们慢慢沉到水底，我们就憋气潜水去捡。捡回来了，这回轮到我来丢圈圈了！我一使劲，一个黄色圈圈掉进了深水区。这可花了我们好些时间寻找。最终我们在浅水区和深水区交界的池底发现了它，我用脚钩住它，并把它带到了浅水区。水下的游戏真是充满了乐趣！

游泳虽然累，但它可以锻炼我的身体。这个寒假，我希望自己能够学会四种泳姿。就算不上课，我也希望可以和小伙伴一起来泳池玩耍。

2024年1月21日 星期日 晴

今天上午，我和好朋友约了十点去朝阳公园参加一个户外“剧本游”。室内的“剧本杀”，我玩过，户外的，我还是第一次听说。因为太好奇，我提早半个小时就到了公园。过了一会儿，我的朋友也到了。我们就开始了今天的“发现世界解密拯救之旅”。

我们先来到朝阳公园门口。这里的工作人员告诉我们，有7个游戏人物被“石化”在朝阳公园的各个角落，需要我们找到并解救他们。我们看着地图，设计了拯救路线，顺着路线开始了“解救”行动。第一站，拯救“矮人族首领”，他藏在音乐雕塑旁边，我们跑过小山丘，跨过草坪，找到了他。第二位是帅气逼人的“龙族首领”，我们爬到了一座铺满落叶的山上，还很轻松地答出了解密问题。第三位是“精灵族首领”，她长得美丽动人，耳朵尖尖的，藏在了公园的水碓桥头。后来，我俩又穿过松树林，经过登峰亭，带着使命一路狂奔，解救出了其他几位游戏人物。这让我自豪感满满！

两个多小时的奔跑寻找，我和好朋友配合得很默契，这样有趣的户外“剧本游”，我们都想以后继续玩。

2024年1月28日 星期日 晴

今天是一个寒风凛冽的日子，大家都被冻得瑟瑟发抖，我和妈妈却走进了龙潭公园，准备参加“龙潭冰雪节”。

我们迫不及待地买了雪圈票，拖着雪圈上了雪道高台。我挑了一个还算平缓的滑道，把雪圈放上去后，一屁股坐了下去。还没等我反应过来，雪圈就带着我“嗖”地滑了下去，瞬间就冲过了终点，既刺激又惊险。我决心要冲得更远，第二次就选了一个很陡的坡，滑下去的时候，像坐过山车一样，身旁的积雪因为雪圈的摩擦都飘了起来。

玩了一会，我们决定去冰场。这里原先是一片清澈见底的湖水，现在变成了一大片冰面。我拿着自己挑的冰车，哆哆嗦嗦地滑到了冰场里。小海豚冰车载着我，一抖一抖地在冰场上滑了一圈又一圈，我的胳膊变得又酸又累。不一会儿，我又发现了一辆儿童冰上自行车，便摇摇晃晃地骑了起来。骑了几圈，几辆双人自行车又吸引了我。我拉着妈妈一起上了车，边唱歌边骑。自行车时不时发出“吱呀吱呀”的声音，远处飞过一只只肥嘟嘟的喜鹊，树上的红灯笼被风吹得晃晃悠悠。

时间到了，我们不舍地离开了冰场。明年寒假，我还想去冬奥会的滑雪场感受冰雪运动的乐趣，我已经和妈妈说好啦！

作者：北京芳草地国际学校日坛校区三（6）班 张之柚

（记者 唐芊尔采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)