原标题：警惕过度接触屏幕影响孩子大脑功能

寒假来临，一些数字产品成为父母的“陪娃神器”，其中有不少打着智慧学习、智能学习旗号的数字设备。这些终端产品能否帮助孩子更好地学习？让孩子过多暴露在屏幕前，对其身心健康有哪些影响？

1.电子“陪娃神器”真的有用吗

正在上幼儿园的儿子已经认识了好多汉字，这让喻丹很兴奋：“争取上小学前能认识2000个字，这个寒假再努努力。”怎么学的？喻丹很有心得：“现在都是电子化的，用学习机，让他在游戏中就学了。”

寒假到来，孩子有更多时间在家里，意味着接触数字产品的时间和机会也更多。许多数字产品打着“陪娃神器”的旗号，吸引了家长们的注意。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳介绍，很多类似学习机的电子产品有拓展学习的功能，比如说可以下载比教材更丰富的内容，可以让孩子看到与教学内容相关的更深入更广泛的信息等，有些内容还配上了图文，看起来更生动。但是这些并不能取代学生的课堂学习。“寒假里，家长可以借助多媒体学习机，用孩子们喜欢的学习方式来激发他们的兴趣。有些家长没时间或者没能力在孩子学习上进行相关辅导或帮助，借助学习机是不错的选择。比如让孩子通过学习机查资料、查字词、练习发音和背诵等。但是要特别提醒，家长和孩子都不能依赖学习机，还要特别注意避免孩子通过学习机进行其他娱乐活动。”

为什么家长和孩子容易被这些数字产品吸引？北京青少年心理健康教育与素质发展中心负责人果海霞认为，部分家长希望数字产品能够支持孩子的学习提升或者减轻自己的负担，让自己从管理孩子学习的任务中解脱出来。而对孩子来说，一部分是为了帮助自己快速提升学习和成绩，一部分是觉得哪怕自己不喜欢学习，在电子设备面前的放松、自在也比在家长老师面前经常被批评、被指责、被要求舒服得多。还有一些更加灵活的孩子，他们可以借助数字产品或设备，随意切换到自己喜欢的平台或内容，把学习时间转换成了自己的娱乐时光。

“一味地禁止孩子用电子产品、数字设备是不现实的。小孩子的自控能力比较差，必须有一定的规矩或者标准。”华东师范大学国家教育宏观政策研究院副院长钱冬明说，“现在很多数字产品号称‘学习神器’，有广告夸张的嫌疑。大部分号称人工智能的产品，其实都只是具有数字化特征而已。小孩子在分辨正确与否上的判断能力有欠缺，对很多数字设备里附加的内容无法辨别，所以需要有审核把关，需要有准入标准。”

2.深受电子产品影响的生活，只有广度，缺少深度

尽管数字产品有一定益处，但也让孩子们有了更多屏幕暴露的风险。

钱冬明认为，孩子过多接触屏幕最直接的问题是视力受损，“现在比较好的学习产品都有防蓝光配置和自动定时，比如1周看1次，每次40分钟到1小时，到时间自动关机。家长也可以自行规定哪些视频网站要设置禁止等，把电子产品变成数字学习终端，而不是娱乐终端。在使用时，还要保证光线充足。”

在孙宏艳看来，让孩子长时间暴露在屏幕前，会带来不少负面影响。“有的孩子不善于自我管理、缺乏自控能力，家长也疏于管理，孩子通过学习机偷偷玩游戏等，甚至产生网络依赖，导致上网时间太长；有的孩子或家长缺乏安全意识，在信息注册方面容易放松警惕，导致过多个人信息泄露；有的孩子遇到学习问题懒得自己去探索和尝试，只想在学习机上找答案，这就导致孩子过度依赖学习机，不利于独立思考。还有些学习机不规范，知识内容良莠不齐，比如发音不准、资料更新不及时、存在错误等，会对学生产生误导。”

果海霞介绍了一项研究数据：美国国立卫生研究院（NIH）一项样本量为4500的研究发现，那些每天花费超过7个小时观看电子屏幕的9、10岁儿童，会出现大脑皮层过早变薄的迹象，并且在语言和推理测验上得分较差。而大脑皮层正是人类处理感官信息的最外层。“尽管目前的研究尚未进一步证明，这些大脑构造的变化到底将对孩子今后产生怎样的负面影响，但有一点可以肯定——长时间用平板电脑等电子产品，会对孩子大脑发育造成影响。”她说，“另外，还有可能影响孩子的记忆力和注意力，影响孩子的语言、运动、社会交往等多项能力的发展。”

“如果没有足够的时间进行深入思考，孩子的创造力就会变差。孩子在使用电子产品的同时，也在消耗生命的能量。实验研究证明，多任务处理对大脑持续不断地刺激会影响大脑功能。也就是说，如果孩子们的世界被电子产品充斥，就没有留白时间，而没有留白时间，也就很难有灵感降临的那一刻。如今深受电子产品影响的孩子们的生活，只有广度，缺少深度。”果海霞表示。

3.假期里，多陪伴孩子在真实世界中玩耍

如何才能让孩子更好地使用数字产品？

孙宏艳认为，寒假里家长在引导孩子使用学习类电子产品时要特别注意下面几点：要多了解孩子的学习情况、使用学习机浏览的内容，与孩子讨论学习效果与困难，在孩子学习时多陪伴等，通过这些家庭教育行为来培养孩子正确使用学习机。很多学习机也是上网设备，家长不要因为重视学习而忽视了管理。当把学习机交给孩子时，要立好规矩、做好管理。比如，和孩子商量着共同确定使用时间、使用场所等，多启发孩子进行自我管理，让孩子从小就理性对待学习机等新型学习设备，把这些上网设备作为学习工具而不是玩具。“还要对孩子进行安全教育。家长首先要有安全意识，了解新型学习设备可能存在的安全隐患，通过亲子沟通及实践体验等机会，使孩子了解学习机也可能存在不安全因素，教会他们保护个人信息安全等。”

果海霞提醒，家长的榜样影响、言传身教，是影响孩子价值观的重要因素。家长每天使用电子产品的时间、内容都会潜移默化地对孩子带来影响。家长可以和孩子一起探索电子产品内的信息世界，培养孩子的信息辨识能力，引导孩子正确认识和评估信息，培养孩子对健康科学权威信息的信任。

“其实，孩子最喜欢的还是父母高效的陪伴和参与其中的互动。寒假里，应在父母的陪伴下增加孩子的室外活动时间和频次。有人说，很多孩子因为长时间使用电子产品都不太会‘玩’了。孩子不会‘玩’了，说明他的想象力、创造力已经无形中受到了伤害。”果海霞说。

钱冬明提醒，要小心人工智能造成的“信息茧房”，如果一味地让孩子只看他爱看的内容，那孩子的视野也会变得狭窄，人生可能就被人工智能引导和规划。尽管我们不应抵触和惧怕智能化、数字化的发展，但在孩子的成长过程中，绝不能全是数字设备、电子产品，而更需要去接触真实的世界。

（记者 杨飒）

(责编：李昉、李依环)