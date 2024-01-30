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辽宁：聚青年人才 奏振兴乐章

2024年01月30日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：辽宁：聚青年人才 奏振兴乐章

“从小就看着父母在田间辛勤耕作，现在我长大了，也想为家乡做点什么。”辽宁锦州的90后姑娘田畅，一毕业就回老家办起了农机专业合作社，“这10台农机具就是我的‘伙计’。靠着它们，田里劳作的农民变少了，大家的钱袋子鼓起来了。”

青年人才的持续集聚，让辽宁焕发出新活力。

来自沈阳大学的记登国在实习中获得了一份“量身定制”的工作。“沈阳建有国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，拥有众多业内一流企业。尽管工作地离我的老家有一千多公里，但是作为人工智能专业的学生，能学有所用，我非常开心。”记登国说。

引进来的青年人才如何留得住？大连市委常委、金普新区党工委书记、金州区委书记王守宇表示，大连金普新区自2022年入选首批全国青年发展型县域试点以来，以建设青年发展友好型城区试点为抓手，聚焦青年所需和城市所能，加快实施“八项青年友好工程”，打造“畅Young金普”青年发展品牌，大力营造充满机会、包容开放、近悦远来、筑梦圆梦的青年发展友好环境。

2019年，辽宁省委、省政府出台《辽宁省中长期青年发展规划（2019—2025年）》，建立起由党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管、全社会广泛参与的青年工作格局。5年来，辽宁省先后出台青年优先发展相关政策400余条，为广大青年营造了有利于青年成长发展的良好环境。

“一到沈阳我就申请了‘新阳卡’，自从有了它，我免费游玩了沈阳故宫博物院、张学良旧居、清昭陵、清福陵。现在，沈阳还为我们这些外地求职学子提供人才驿站服务，帮我们解除后顾之忧。”沈阳师范大学生物科学专业的贾金宁对记者说。

沈阳不仅有飞檐翘角的名胜古迹，也有创意有趣的消费新场景。从红梅味精厂老旧厂房蝶变而来的沈阳铁西“红梅文创园”，现已成为东北地区最大的民营艺术中心，不仅给青年艺术家提供了创作的沃土，更为广大年轻消费者提供了休闲娱乐的空间。

“作为全国青年发展型城市建设试点之一，我们在全国率先提出青年友好型街区的概念，打造‘一区一品’青年友好型街区，搭建起‘500个新场景+30个示范带动场景+5个综合集聚场景’的青年友好场景体系，在场景内开展‘书香沈阳，青春悦读’读书分享会、青年交友联谊活动等，覆盖面超过16万人次。”沈阳市委副书记王永威说。

大连金普新区建设榴莲青年驿站金普站，为前来创业就业的高校毕业生提供7天免费住宿；沈阳沈北新区打造沈阳英才样板社区，推出3个月免租金额度、最高每月500元补贴等政策；凌海市加强青年电商培养力度，积极培养复合型农村电商人才……

“下一步，我们将聚焦青年的现实需要和迫切需求，力争在省级层面出台更多青年专属政策福利包，着力打造‘青春辽宁’城市文化标志，让越来越多的青年人感受到建设青年发展型省份的诚意，为广大青年提供圆梦辽宁、筑梦未来的广阔舞台，良好契机和强力支撑，让更多年轻人热爱辽宁、扎根辽宁、圆梦辽宁。”共青团辽宁省委书记张鹏说。

（记者 刘勇 见习记者 戴宁馨）

(责编：李昉、李依环)

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