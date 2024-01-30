原标题：加强人才引育 服务东北振兴

2024年伊始，大连理工大学（以下简称“大工”）在服务东北振兴上便展现出新气象，校企联动，市校协同，加强人才引育，全力回答好“东北振兴，大工何为”时代答卷。

1月10日，恒力大工研究院揭牌成立，双方签署战略合作协议，将在高端化工与新材料、新能源、安全环保、船舶、智能化等领域，建立全链条、全领域的“产业、学术和研究”的合作。大工与恒力已是合作了十四年的老朋友。恒力集团董事长陈建华说，仅在2023年，双方就围绕合成树脂改性研发等4个领域达成14个项目合作意向，这种高密度、高质量的合作为双方进一步开展全方位的合作提供了坚实基础。

服务东北振兴，大工始终走在前列，不断探索和创新产学研合作模式，投身区域创新体系建设。

2023年7月，大工在市内校区打造的大工西岗数字产业科技园正式开工，以新一代信息技术为核心，构建“1+N”的数字产业体系，有力推动校、企、地三方资源互通互融。截至2023年年底，科技园入驻企业86家，涵盖软件开发、元宇宙、人工智能、数字医疗、物联网等数字经济领域。不久前，大工校友、肺鱼文化科技（大连）有限公司总经理姜长嵩选择将公司总部搬迁至大工西岗数字产业科技园。他说：“这是一个创业的黄金地段，园区为我们提供了多个投资资本的对接机遇、专业的培训以及合作项目，这种全方位的帮助为企业发展提供了全新动能。”

“学院的首要责任是培养国家所需的卓越工程师战略人才，在服务国家战略、服务东北全面振兴中，为行业转型升级、企业创新能力提升提供拔尖创新人才支撑。”1月16日，在大工卓越工程师学院成立大会上，中国科学院院士、大工校长贾振元这样介绍卓越工程师学院的人才培养目标。

大工聚焦东北振兴关键产业急需，推动产教融合、科教融汇，优化调整学校学科专业，新建未来技术学院开展人工智能+人才培养，扩大高端制造、精细化工等专业招生规模，着力培养服务振兴高层次人才。同时，学校大力加强人才引进力度，配套优厚人才政策，吸引优秀人才投身东北振兴，努力打造高端人才“蓄水池”。

“学校将进一步落实教育、科技、人才‘三位一体’战略部署，以‘勇当先锋’的决心，在落实国家重大战略、服务东北全面振兴使命任务中打头阵、挑重担、当主力，努力贡献大工人的智慧和力量。”中国工程院院士、大工党委书记项昌乐说。

（记者 吴琳 通讯员 杜佳）

(责编：李昉、李依环)