原标题：为科技赋能战斗力创新攻关

初冬的一天下午，伴随嘹亮的军号，军事科学院军事科学信息研究中心副主任、研究员白晓颖快步走进实验室，开始了紧张的科研攻关。

曾是清华大学计算机学院副教授、博士生导师的白晓颖，2019年来到军事科学院，成为一名军队文职人员。短短4年多的时间里，白晓颖不仅完成了从地方科研人员到军队科研工作者的转变，还推动解决了网信体系建设、数据资源治理、信息服务等领域一系列技术难题，为数据赋能部队战斗力生成作出了重要贡献。

“将个人所学融入国防建设的机会，我不想错过”

“白晓颖对国防科技事业的选择，并非偶然。”军事科学院军事科学信息研究中心领导说。白晓颖出身军工家庭，青少年时期，看到最多的是老一辈军工人为国奉献的忘我拼搏，听到最多的是发展国防科技、建设强大国防的谆谆教诲，科技强军报国的信念早早就在心中扎根。白晓颖大学选择到具有深厚军工背景的西北工业大学就读，本科毕业后又来到被誉为“红色航空工程师摇篮”的北京航空航天大学读研深造。出国学成之后，刻在骨子里的爱国情怀使她没有任何犹豫，毅然踏上回国之路。

2002年起，白晓颖在清华大学任教，在软件工程、服务计算、数据工程等领域开展大量教学和科研工作，获得多项国家发明专利、软件著作权。虽然在清华大学发展得很好，但当白晓颖听闻新调整组建的军事科学院面向社会广泛延揽人才时，她对国防科技事业的热情再也无法抑制——现代战争打的是信息、是数据、是智能，而这正是她擅长的专业领域。“将个人所学融入国防建设，这是个难得的机会，我不想错过。”几乎没有犹豫，白晓颖加入了军事科学院“孔雀蓝”方阵。

2019年，白晓颖被任命为该院军事科学信息研究中心副主任。当白晓颖得知她所敬仰的科学家钱学森归国后在军队的第一个办公室就在这个大院时，心情格外激动。“我一定要像钱学森等老一辈科学家那样，把一生的追求与祖国的需要、民族的命运紧紧联系在一起，矢志科研报国、科技强军。”白晓颖坚定地说。

“搞军事科研不论多难，都要有‘苦战能过关’的信念”

“军事科研对我来说是个全新领域。”白晓颖告诉记者，为了尽快适应新的工作环境，她决定重构自己的知识体系和思维方式。于是，白晓颖的办公室里，除了计算机软件工程方面的书以外，又多了军事理论、军事术语等方面的书籍。“白老师下载了数以‘TB’计的文献资料，3个多月借阅了近百本各类文献资料。”一名科研人员说。凭着这股拼劲儿，白晓颖迅速了解了军队信息化建设与作战应用等方面的需求，梳理出军事信息等领域的关键技术问题，凝练出独具特色的研究方向。

2022年年底，白晓颖领受了某网信建设任务，挑起总工程师的重任。任务难点在于，要把多个系统、不同型号的设备集成一体。此外，在进行数据和应用迁移、升级、适配的同时，还要保证业务系统正常运行，可谓难上加难。8个多月时间，白晓颖和同事们经历了无数个不眠之夜，攻克了数不清的难题，将这项“几乎不可能完成的任务”圆满完成。

“搞军事科研要勇于攻关，不论多难，都要有‘苦战能过关’的信念。”这几年，白晓颖带领团队积极探索“理技融合”科研模式，以重大任务为牵引，组织策划跨领域跨专业合作研究，探索出一条独具特色的军事科研技术路线，取得一系列研究成果。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”

“我们都愿意称白主任为白老师。”军事科学信息研究中心某室主任说。白晓颖笑着说：“在清华17年的教学经历，让我觉得‘白老师’这个称呼更亲切。”

白晓颖会定期组织学术会议。会上的她发言不多，却总能直指要害，凝聚共识，不少难题随着学术讨论的深入迎刃而解。一名科研人员说：“参加白老师组织的学术会议，更像是参加毕业答辩，不下功夫可过不了关。”不管多忙，白晓颖都会定期组织研究生进行学术汇报。“白老师严谨的科研思维和精益求精的态度令我钦佩。”她的一名博士研究生说，一次他对某项科研项目提出想法，白晓颖敏锐地发现了其中的漏洞并给出修改意见，避免了项目半路“翻车”。“白老师总是主动分享自己的学术资源，帮助大家解决难题。”大家说，白晓颖这几年先后联系了数十位知名专家学者来单位交流，组织的一场场高质量的学术报告让大家受益匪浅。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”白晓颖十分注重培养团队自主攻关的能力。有一次，某项目实施之初，项目组成员提出希望借助“外力”来完成项目主体建设。白晓颖语重心长地说：“这个项目是我们锻炼核心能力的重大机会，虽然难度非常大，但我们日拱一卒、日进一步，就一定会到达胜利的彼岸。”为了让大家消除顾虑，她以身作则，带领团队采取“小工具”“小切口”的方式推进项目实施，最终探索出自主科研的实践路径。

“从某研究机构组建时的深入合作，到跟随她加入军队文职人员队伍，白老师就是我的人生导师。”一名科研人员说。如今，在白晓颖等“先行者”的影响带动下，一批高层次人才加入“孔雀蓝”方阵并崭露头角。“这是个人的选择，也是时代的选择。”军事科学院军队人才发展研究中心副主任说，近年来，军队文职人员比重不断加大，越来越多的高素质人才走进军队，为军队的发展贡献了智慧与力量。

（记者 刘小兵 章文）

(责编：李昉、李依环)