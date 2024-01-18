记者1月18日从教育部获悉，2023年10月至12月，教育部、公安部、国家消防救援局联合部署开展“安全守护”专项行动，指导各地聚焦排查整治培训机构场地、设施、消防、人员等方面隐患，累计出动检查人员23.96万人次，排查培训机构15.62万所，推动问题整改。

根据部署，各地开展安全生产检查，全面排查机构场地设施条件等，督促指导相关方落实整改；组织开展火灾隐患检查、应急救援演练、扑救火灾技能和安全教育培训。教育部组织对全国监管平台备案的52.2万名从业人员开展在线查询，各地主管部门进入机构现场核查，对发现不合规从业人员依法予以清退，责令机构严格执行准入查询制度。此外还会同公安机关对校外培训机构进行摸排，及时核查涉培训机构问题线索，严厉打击侵害未成年人合法权益的违法犯罪活动。

据介绍，下一步，教育部将督促培训机构履行安全生产主体责任，对专项行动期间发现的问题及时查漏补缺，全面落实整改。同时，部署做好寒假期间校外培训安全风险管理工作，持续开展对培训机构安全检查和“回头看”，促进培训市场规范运行。

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