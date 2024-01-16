左红梅

原标题：发挥家校合力 护航学生成长

在人们潜意识中，大学生是家庭里“已经飞远的风筝”，在对其进行的教育中，家庭力量自然应退居幕后。但当前，在高校的教育管理中有一种现象严重困扰着思想政治教育工作者，即在高中向大学、大学向社会的教育场域转换中，一些隐藏的问题，如网络依赖、人际困惑、学业躺平等随着教育环境和方式的变迁突然显现。相当多的案例表明，这些心理、性格或品格层面的缺陷不少都能溯源到家庭教育的缺位或不足。家庭是个体最原初的生存环境，其影响烙入学生思维和行为深处。“解铃还须系铃人”，在高校思想政治工作中引入家庭力量，既是保持教育整体性和连贯性的客观需求，也是家庭辅助护航青年成长成才的教育责任。

放手与依赖：家庭力量融入高校思政的两个误区

大学期间，随着集体生活和社会生活逐渐展开，大学生的独立性逐步确立，但其物质、精神和行为等依然与家庭保持着深度联结。在此期间，对大学生活、社会生活的陌生、疑惑乃至迷茫是正常的心理现象，也是成长的必经阶段。此刻，家庭力量融入高校思政工作就显得非常重要，但事实上，家庭力量的缺失却较为普遍，主要表现为显性缺失和隐性缺失两种状态。

一种是“放手型”的显性缺失。部分家长认为，孩子进入大学等同于进入了“保险箱”，除了在物质方面提供支撑外，无须仔细过问其生活。因此，家长与学生的思想及情感交流呈现断崖式减少的趋势。家庭主动协同大学老师的意识淡薄，不少家长与大学班主任或辅导员的交流几乎处于空白。从家庭角度来看，无法准确了解孩子的学习、工作、思想和情感状态；从学校角度来讲，很难深层次感知个体的秉性脾气、兴趣爱好以及心理特征，很多问题都是在大学生自然暴露或反复试错后才得以被老师把握。

一种是“依赖型”的隐性缺失。家长不能适应孩子不在身边的现实，家庭对大学生学习生活插手太多，处处放心不下，甚至每天联系孩子“说同样的话”，以至于孩子表面上接受，内心却滋生逆反，增加了压抑与烦躁等负面情绪。尤其是，部分家庭向大学生传播的价值观念带有明显的主观偏差，如自私自利观点、物质崇拜等错误的人生态度，以及诚信缺失、无端猜忌他人的“心理设防”等。此类家长往往固执己见，坚持自己的教育习惯，家庭力量与学校老师的教育背道而驰，削弱甚至抵消了应有的教育成效。

主观与客观：家校难以形成思政合力的两个内因

一般认为，家庭对个体的影响显现具有滞后效应，青少年时期的成长环境较为单一，家庭形塑的品格特点和行为模式难以及时显现。但进入大学阶段，随着集体生活和社会生活的展开，个体的综合表现和素质差异就会逐步凸显。因此，大学阶段构建家校教育合力，针对性地开展干预和矫正，往往能起到事半功倍的效果。当前，高校思政工作中家校难以形成合力，既是因为主观层面的缺位，也是因为客观层面的错位。

一方面，主观上的意识缺位导致家校合作难以形成合力。高校、家庭因观念差异、地理间隔、角色定位等原因，关注的焦点各异，存在相当大的信息“剪刀差”，缺乏合作育人的意识，协同机制不畅。高校在教育管理上更多强调大学生的自我教育、管理和服务。此外，从该项工作本身来讲，内容较为琐碎，需要长时间跟踪、接触和沟通，对于家校的耐心和情怀、经验和精力是很大的考验。在顶层设计不明、师资供给不足的情况下，思政工作中的家庭融入实质上成了一项可深可浅的“良心活”。

另一方面，客观上的能力短板导致家校合作难以取得实效。家庭教育牵涉的大学生心理、性格和品质等问题具有“隐性特征”。家庭要素在思想政治教育中长期边缘化，相关理论、经验和制度等严重匮乏，尚未形成针对性、规范化、长效化的教育实践体系。尤其是，大学生的家庭背景本身存在较大个体差异，致使家庭元素很难在高校思想政治教育中形成有效范式，增加了家校合作机制建立的难度，客观上弱化了育人力量的协同效应。

守位与补位：家庭要素融入高校思政的两种模式

补足高校思想政治教育的家庭要素短板，要明确高校的主体责任和家庭的协作地位，做到守位有为，补位到位。

高校作为思想政治教育的主体应扛起家校合育的本位职责。根据实际建立家校共育体制机制，担负起家校合作的组织者、协调者、指导者和实施者等多重职责。要强化教师尤其是思想政治教育工作者对学生成长规律的把握，强化针对性的专业培训，让教师掌握家庭教育领域的理念知识以及与家长沟通的方法技能，提升职业水准与专业素养，助力教师统筹家庭力量融入大学生思想政治教育工作。高校可适时设置家庭教育相关专业或研究方向，或开设家长学校，运用案例教学、交流互动、个案矫正等方式进行培训，助力家长以科学的理念、正确的方法、正向的力量协同配合高校教育。

家庭作为学生的成长原点要主动参与思政教育的补位工作。要充分发挥家长独特的情感优势，掌握基础的家庭教育知识，熟悉青少年成长规律，强化家校、父母与子女的主动沟通意识，及时跟踪问效。同时，家校社协同共育应从简单的家校沟通，拓展到婚恋、事业、子女等方面，让高校大学生思想政治教育更加走深走实，接地气见实效。

（作者：左红梅，系扬州大学马克思主义学院副教授）

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