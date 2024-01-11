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教育部部署2024年教育工作重点任务

2024年01月11日22:34 | 来源：新华网
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新华社北京1月11日电（记者施雨岑、徐壮）记者从11日举行的2024年全国教育工作会议上了解到，教育部今年从7个方面部署全年教育工作重点任务：着力构建落实立德树人根本任务新生态新格局，强化高等教育龙头作用，进一步夯实基础教育基点，增强职业教育适应性和吸引力，不断开辟教育数字化新赛道，坚定推进高水平教育对外开放，以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设。

针对着力构建落实立德树人根本任务新生态新格局，会议提出启动实施立德树人工程，全面加强教材建设和管理，以身心健康为突破点强化五育并举，促进高校毕业生高质量充分就业。

高等教育方面，会议要求深化科教融汇，充分发挥高校基础研究主力军作用；深化产教融合，以技术转移为纽带推动“四链”融合；服务治国理政，推进高校哲学社会科学高质量发展。

基础教育方面，会议部署要着眼人口变化趋势加强前瞻性布局，深化基础教育提质扩优工程，巩固深化“双减”成果。

职业教育方面，会议提出坚持与产业结合、与地方和政府政策结合、与社会区域结构结合、与个人终身学习结合，稳步推进省域现代职业教育体系建设改革，推动市域产教联合体、行业产教融合共同体建设尽快取得突破，以人的成长为中心，以助力经济社会发展为基本要义，实现办学质量高水平、产学合作高质量。

(责编：卫嘉、白宇)

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