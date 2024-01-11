新华社北京1月11日电（记者高蕾）记者11日从中国残联获悉，中国残联办公厅、教育部办公厅近日联合印发通知，要求充分发挥特教学校的基础作用，加快在特教学校推广使用国家通用手语和国家通用盲文工作。通知明确到2025年，全国招收听力和视力残疾学生的特教学校普遍使用国家通用手语和国家通用盲文，师生掌握国家通用手语和国家通用盲文达到相应水平，并逐步在教育教学活动中规范使用。

通知要求，特教学校进一步强化国家通用手语和国家通用盲文使用意识，坚持推广与教育教学工作相互促进，制定切实措施，提出明确要求，学校领导、班主任要带头学习，特教教师在教育教学活动中要“备手语、备盲文”，并定期组织考核。

通知还要求，各地广泛开展国家通用手语和国家通用盲文培训，将其纳入“国培计划”“省培计划”。中国残联会同教育部、国家语委开展特殊教育教师骨干培训，各省、自治区、直辖市残联组织牵头会同教育行政部门开展省级培训，指导市县级培训。特教学校要加强校内培训。力争到2025年，实现特教学校教师培训全覆盖。

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