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一辆流动餐车让成年残障孤儿“圆梦”

蔡敏婕 莫冠婷
2024年01月09日09:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：一辆流动餐车让成年残障孤儿“圆梦”

在珠海市社会福利中心门口，停放着一辆名为“圆梦号”的蓝白色流动餐车。10名残障青年在相关工作人员指导下，走上餐车成为服务员，轮流负责收银、食物和饮品制作、打包以及清洁等工作。

珠海市社会福利中心为成年残障孤儿定向打造的餐食小店近日开业。广东省民政厅供图

虽然出品时间稍长，但并不妨碍不少珠海市民慕名前来“打卡”：“那里的工作人员特别好，顾客还未走到餐车边，他就急忙进去，等着客人点单”“看着努力工作的青年们，我也更热爱生活了”......

“实现成年残障孤儿就业，是我们长久以来的心愿。”珠海市社会福利中心主任朱正香介绍，该中心主要收留抚养查找不到生父母的儿童，残障比例高达90%。据了解，部分福利院孤儿在特殊教育学校毕业后曾尝试走进社会工作，但因人际交往、社会融合、专业技能等问题大多以失败告终。“我想有一个工作机会。”珠海市社会福利中心青年阿岸用手语认真比划着。

为帮助他们自食其力、融入社会，珠海市社会福利中心为此作出努力与探索。早在2013年，珠海市社会福利中心就建立职前训练“海博创业坊”。平日，在社工和导师的引导下，孩子们尝试学习制作蛋挞、奶茶等点心茶饮，开展厨艺、洗车等训练，培养职业技能。

“与普通人不同，这里青少年的职训学习是以月，甚至是以年来计算，看起来简单的拉茶环节，他们学习了两年。”珠海市社会福利中心社工陈仲宝说。

“圆梦号”餐车上珠海市社会福利中心成年残障孤儿制作的蛋挞。广东省民政厅供图

2023年，珠海市民政局把成年孤儿就业作为调研课题，确定“就业圆梦”计划作为解决问题的“小切口”，帮助成年残障孤儿融入社会。

具体而言，“就业圆梦”计划在改造无障碍环境、优化操作流程、细化操作工序、做好岗位匹配及操作培训的基础上，通过组织厨艺、礼仪、手工等技能培训，并适时开展职业评估、情绪支持、心理辅导，帮助成年残障孤儿稳步适应工作岗位。

近日，在爱心企业和热心人士的支持下，售卖面包点心和咖啡饮品的“圆梦号”餐车正式运作。

陈仲宝介绍，餐车10名青年有着不同层面的发展障碍，大部分只能通过简单字或词汇、生活手语表达，比如“好”“谢谢”“欢迎”“拜拜”；而在制作方面，通过拆分工序、反复练习巩固记忆，他们能在支持下完成咖啡、烘焙蛋挞等餐饮制作。

试运营首月，“圆梦号”营业额达8万余元，毛利润4万余元，初步实现市场化可持续发展。去年12月20日，10名服务员有序排队、签字，领取辛勤工作换来的第一笔合计两个月的“劳动津贴”。据了解，津贴金额由社工通过记录观察店员的工作时长、工作表现，结合10个维度开展综合评估打分确定。

阿乔表示：“我打算存钱买一部手机。”阿岸用手语分享道：“这份工作我很喜欢，感谢大家的支持帮助，希望团队越来越好！”

“我们希望‘就业圆梦’计划能得到社会更多的帮助和支持。”朱正香表示，近年来，珠海市社会福利中心通过实施“就业圆梦”计划等多种形式，累计帮助15名残障孤儿实现了“保护性就业”。珠海将不断探索完善保护性就业平台，帮助更多面临就业和职业发展问题的青年。

（作者 蔡敏婕 莫冠婷）

(责编：郝孟佳、李依环)

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