原标题：安徽合肥：高校学生实地体验操作量子计算机

1月7日，在本源量子计算科技(合肥)股份有限公司(以下简称“本源量子”)的量子计算机组装测试实验室，量子计算专家孔伟成博士正在为蚌埠医科大学量子计算数据医学实验班的学生们介绍如何组装量子计算机。

量子计算专家向高校学生介绍如何使用量子计算机。张俊 摄

当天，中国首个量子计算方向数据医学实验班的20余名学生来到本源量子实验室和量子计算科普展厅，开展量子计算实地培训。

量子计算专家带领高校学生实际体验操作量子计算机。张俊 摄

本源量子专家现场演示了量子计算机的操作，包括输入指令、量子计算云平台使用等。在专家的指导下，学生们开展实际操作，深入了解量子计算机的工作原理，学习编写量子算法，运行量子计算机程序。

量子计算专家向高校学生介绍量子计算机操作系统。张俊 摄

蚌埠医科大学卫生管理学院副院长王甫之表示，学习量子计算不能仅仅停留在理论层面，本源量子开放核心实验室为学生们提供了亲身体验中国造量子计算机的机会，有助于学生巩固所学知识。他期待实验班的学生们在未来的学习和研究中，能够深入钻研、积极思考，努力推动量子计算在数据医学方向的发展，为量子计算的发展贡献自己的力量。

量子计算专家向高校学生介绍量子计算芯片。张俊 摄

蚌埠医科大学量子计算数据医学实验班由蚌埠医科大学、安徽省量子计算工程研究中心、量子计算芯片安徽省重点实验室、本源量子联合创办。实验班旨在培养具有良好医学知识背景，能够运用量子计算进行医学大数据管理、应用和决策分析的复合型医学人才。

本源量子是中国第一家量子计算公司，拥有国内首条量子芯片生产线，已交付两台超导量子计算机，拥有全链条量子计算教育解决方案。(记者 张俊)

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