原标题：我科研人员找到天然强效胆固醇降解剂

记者7日从中国科学院昆明植物研究所获悉，该所通过多学科交叉研究，从五味子科新资源植物内生真菌中，发现一种强效降胆固醇的天然降解剂，为候选药物研发提供了新化合物实体，并为降脂治疗心脑血管疾病提供了新思路。相关研究成果发表在国际期刊《德国应用化学》上。

中国科学院昆明植物研究所重要类群植物化学及功能研究专题组长期致力于天然植物化学成分的结构与功能研究。从2020年起，该组重点选择了大果五味子，开启了对该科植物内生真菌的相关研究。

大果五味子野外分布种群数量极少。专题组利用多级菌株筛选体系，从中寻找到一株极具代谢潜力的内生青霉菌。分子网络分析显示，该菌株是结构多样吲哚杂二萜的代谢宝库。通过系统研究，研究人员从中发现了涉及6种新颖骨架类型的8个吲哚杂二萜化合物。

作为还原酶抑制药，他汀类药物是临床降脂治疗心脑血管疾病的“基石”，其通过抑制胆固醇合成的关键限速酶，实现降胆固醇的疗效。此前，昆明植物研究所研究员江世友揭示了他汀耐药和反弹机制，并提出了新的降解剂降胆固醇新理念，研发了首个关键限速酶降解剂。

受他汀类药物源于微生物天然产物的启发，专题组与江世友团队合作，发现上述新颖吲哚杂二萜及其衍生物，具有关键限速酶的降解活性。其中Spid A活性最强，其降低细胞内胆固醇的活性与他汀类药物相当，与他汀联用后可进一步降低胆固醇，说明其具有单用、联用增强降胆固醇药效的前景。转录组和蛋白组分析还发现，Spid A具有减少他汀耐药和副作用的潜在活性和药理学优势，从而提供了新候选药物，也为心脑血管疾病治疗提供了新思路。

（记者赵汉斌）

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