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一批义务教育教学改革实验区将设立

2024年01月05日22:15 | 来源：新华社
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记者1月5日从教育部获悉，为推进义务教育教学改革，教育部决定在全国设立义务教育教学改革实验区64个、实验校192所，充分发挥其在义务教育教学改革中的带动引领作用，促进提高教学质量。

根据教育部办公厅发布的通知要求，实验区要制定区域义务教育课程实施办法，指导学校根据培养目标，立足办学理念和学生发展需要，分析资源条件，因校制宜制定学校课程实施方案并组织实施。加强课程实施监测和教育督导，确保区域内学校开齐各类课程，特别是劳动、艺术、体育与健康、信息科技、综合实践活动等国家课程，开足规定课时。要加强区域教研队伍建设，配齐配足义务教育各学科及德育、心理健康教育等专职教研员。

根据通知，实验校要落实义务教育课程方案和课程标准理念要求，坚持素养导向，强化学科实践，推进综合学习，落实因材施教。积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等教学方式，形成指向学生核心素养培育的方法策略。聚焦教学改革重点难点问题开展实践研究，实现突破。要高质量实施科学教育，重视实验教学，实验室条件和学科实验员满足教学需求，强化学生动手操作实验，将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导。（记者王鹏）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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