原标题：辽宁：践诺聚才用才“求贤策”

“入职即受重用，来了就有舞台！”辽宁沈阳细胞中心实验楼里，从深圳返回老家沈阳的葛昱彤感慨，“这和我以前对家乡的感受，可真不一样。”

曾经，受体制机制固化等因素的影响，辽宁陷入“经济衰退—人才流失”的窘境。人才干事没平台，成果转化用不了，“孔雀”纷纷“东南飞”。2010年至2020年，辽宁每年50%的毕业生流向省外，人才净流失达15万名。

如何才能让各类人才安心、安身、安业？近年来，辽宁在聚才、用才各方面下足功夫。

围绕产业所需，瞄准技术所求，辽宁加快集聚高端人才。

2023年4月，沈阳地铁一号线东延线地下施工现场，完全国产化的盾构机“破土而出”，这标志着国产盾构机“最后一块拼图”——“大型主轴承”应用成功！

“全靠人才‘顶大梁’！”看着团队的研发成果在“家门口”转化，中国科学院金属研究所研究员李殿中感慨万千，“3年前，所里牵头，40多家科研单位、500余位科技人才齐聚一堂，围绕高端轴承全产业链协同攻关，才有了今天的成功。”

为啥人才能在这里聚堆？因为在这里，英雄有用武之地！

“‘被需要’是最大的获得感！我研究的高分子复合材料，是未来汽车和航空航天轻量化制造的热点。沈阳有众多相关企业和研究机构，这里大有可为！”原本只是参加“博士沈阳行”活动的中国科学技术大学博士曹增文，谈起他刚到沈阳就被航空工业沈阳飞机设计研究所招聘负责人“拉住”的情景，十分感慨。

114所高校、38个国家级科创平台，1万余家高新技术企业……这是辽宁的科创大舞台。辽宁省委组织部人才工作处副处长吴作军说，没有什么时候，比现在的辽宁更加求贤若渴！

人才汇聚起来，怎样能用好这些“宝贝”？辽宁拿出“真金白银”解决拴心留人问题。

2021年7月，辽宁省人大常委会通过“辽宁省科技创新条例”。科技成果折股、知识产权入股、赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权……一条条针对性极强的措施，如同一股股暖流，焐热了人才的心。

“有了这些政策保障，我们凭专利就能作价5500万元入股成立公司，一下子激发了积极性。”辽宁冷芯半导体科技有限公司董事长邰凯平告诉记者，“不到两年，我们就研发出应用于5G光电通信、数据传输等设备的半导体芯片80余款，月产能突破30万枚。”

如今，大量科技成果通过人才“孵化”落地，变成了实实在在的生产力。

不仅聚才、用才，辽宁还特别重视“育才”。

走进辽宁科技大学“氨基能源低碳利用科学与工程”实验室，几位身穿白大褂的本科生正在王绍艳教授带领下，测试“氨气无碳炼铁”的绿色冶金新工艺。辽宁科技大学化学工程学院副院长李先春自豪地说，学校开发出的新技术，在鞍钢集团等企业应用后，为企业创收超过6000万元。“更重要的是，参与项目的本科生，既懂理论，又熟实践，毕业后，成了企业争抢的‘香饽饽’。”

瞄着产业育人才，带着成果去就业，已成为辽宁高校的共识。东北大学副校长王强表示，“仅冶金工程学科，90%以上的博士学位论文结合现场科研展开，70%以上的博士生毕业成果在生产一线应用。”（记者 刘勇）

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