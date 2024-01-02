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保持纯真童心 书写动人故事

——儿童文学界交流分享创作心得和经验

2024年01月02日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：保持纯真童心 书写动人故事

　　 在不少人的记忆里，儿童文学是在父母怀中翻开的第一本图画书，是夜深了还舍不得放下的枕边书，在失落茫然时带来鼓舞的心灵之书。网络时代如何寻回儿童文学与孩子们一起欢乐、一起歌哭、一路相伴的时刻？近日，儿童文学界在京围绕儿童文学创作分享心得和经验。

　　把孩子领上阅读的旅程

　　 “儿童时期是塑造世界观的关键阶段。十几年前，我们在讨论怎样让青少年少看漫画，更多关注文学。现在，面对的问题是怎样让青少年从屏幕回归到书本。”作家葛竞认为，现在的青少年不缺乏资讯，儿童文学作家要用作品去影响孩子面对这些资讯时的态度、视角和思维方式。

　　 作家左昡曾和一个13岁的女孩聊天，问她喜欢读哪个作家的作品。“她喜欢的全是‘二次元’创作，不管是音乐、漫画，还是文字。”左昡说，“时代在发展，孩子们生活的环境在变化，他们的逻辑方式、思考方式、情感模式都在发生改变。”

　　 我国是一个童书出版大国。数据显示，每年出版4万多种童书，其中儿童文学类有14000种至18000种。

　　 作家舒辉波有这样的感受：“现在儿童文学的创作方式很多，不管是写作姿态上的‘蹲下来’，还是目的和审美上‘为了孩子’，我总觉得还是有些‘隔’着。”在他看来，作家最好先“成为孩子”，如果做不到“成为孩子”，至少应该理解孩子，理解是爱与尊重的前提。

　　 有好的作品，也要培养孩子阅读的能力。作家秦文君认为：“阅读培养需要多陪伴。有一天孩子在阅读中发现自身的力量，找到自信，找到价值感，我们才算把孩子领上阅读的旅程。”

　　保持童心对儿童文学作家来说至关重要

　　 如何创作温暖而庄严、天真而智慧、单纯而丰富、恰切而诗意、清浅而深刻的儿童文学作品？

　　 “到生活的现场成为目击者。”作家彭学军有着切身的感受，“如果不去景德镇和工匠们聊天，无论如何我也想象不出开窑把瓷品搬空之后，趁窑温还没冷下来，拎一桶水进去一会儿就热了。”

　　 “写作不是作者由内而外的单向输出，而是与生活的双向交流、相互馈赠。”彭学军之前写儿童小说时，会努力表现儿童真实的生命状态，追求作品的丰富性、独特性和陌生感。后来他意识到，塑造自己和塑造人物同等重要，也许前者比后者更重要，“自己是否处在不断成长的状态中，与能不能写出具有较高艺术水准的成长小说，具有高度的关联”。

　　 童话作家周晓枫认为，保持童心对儿童文学作家来说至关重要，优秀的儿童文学作家大都是因为天真而终身拥有“魔法”。

　　 在作家殷健灵看来，倘若作家写的某一部作品，哪怕只是影响了一个读者的人生，这个作家就是成功的，“相信大多数卓有成就的作家，在写作时不会想着得奖和畅销，他想的是如何以更真诚的态度探索人性，进行新的艺术创造。”

　　 “文学是时代的缩影，儿童文学也不例外。”作家单瑛琪认为，我们所处的时代，是我们创作植根的现实，也是我们最大的机遇。要聚焦当代生活和时代新风，勾画形象的人物特质，创作出引发时代共鸣的动人故事；同时在写作上也要慢一点、深一点、细一点、精一点，用心用力用情，将对主题的深度挖掘与对艺术的高度追求结合得水乳交融。

　　 （记者 刘江伟）

(责编：李昉、孙竞)

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