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以音乐为纽带，凝聚港澳台青春力量

2024年01月02日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：以音乐为纽带，凝聚港澳台青春力量

诗词中的“他”和“她”——情境式音乐会现场。中央音乐学院港澳台办公室供图

南派舞狮生龙活虎、布袋木偶栩栩如生、传统粤剧彰显艺术魅力、文化市集展示地域特色……2023年12月17日，由中央音乐学院港澳台办公室打造的“我眼中的音画中国”——京港澳台大学生文化交流节在中央音乐学院拉开序幕。

“诗词中的‘他’和‘她’——情境式音乐会”是此次交流节活动的子活动之一。舞台上，音乐与诗词结合，《关雎》《夜雨寄北》等古代诗词名篇化作歌声、乐声、吟唱声，发出跨越古今的回响。

香港籍学生吴洺蕙是这场音乐会的策划人及演奏员。谈及此次音乐会，她感慨良多：“厚重、动人，这是中华文化最吸引我的地方。通过策划、创作、表演，我们在活动中增强了文化认同感和归属感，体验了中华文化的无限魅力，也感受到了自己作为中华文化传承者的责任与担当。”

台湾省籍二胡专业研究生司宇辰参与了“情系山海·共续华章——港澳台传统文化音乐会”的演出。《山与幻》和《赛马》两首曲目，如同战马奔腾在祖国的大好山河中。在他看来，聆听整场音乐会如同漫步在一组和谐的音律之间，感受着祖国的亲情纽带。“通过这次演出，我感受到海峡两岸的文化融合，仿佛是音符在空中跳跃，跨越海峡，连接了我们的心灵。每一曲旋律都是一段故事，是我们共同的记忆，也是我们共同的家园，让我深刻体会到一家亲的深厚情感。”司宇辰说。

据主办方介绍，此次交流节活动在一周内集中推出了11场子活动，包含6场创意音乐会、3场艺术互动工作坊、1场极具民俗特色的户外热身活动，以及1场师生代表座谈会。十多所高等院校的200余位学生共同参与，旨在助力京港澳台高校学子协同发展、共同担负起中国音乐文化推广的时代使命。

从合唱指挥、钢琴表演、声乐表演到幕后策划，澳门籍指挥专业学生吴荻身兼数职，感触颇深。他说：“此次活动展现了中西方音乐语言的融汇，还展现了港澳台文化艺术的独有魅力。在各场专题音乐会上，我领略到祖国大好河山，以及不同地域文化对音乐的理解，受益良多。”

“看到港澳台同学和我们以中华音乐为起点，共同演绎那些流传至今的音乐作品，我感到非常高兴。无论在祖国的哪一方土地，大家的心都是聚在一起的，对祖国的热爱情深意长。”中央音乐学院学生郝佳璇说。

中央音乐学院港澳台办公室主任陶倩告诉记者，“我眼中的音画中国”是中央音乐学院立足专业特色打造的港澳台学生国情教育项目品牌。未来，学校将继续带领港澳台学生，以中华音乐文化为起点追寻民族记忆、感悟家国情怀。

（记者 龚亮 通讯员 韩飞雪）

(责编：李昉、孙竞)

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