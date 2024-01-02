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我观测到非厄米复合量子系统在奇异点纠缠相变

2024年01月02日08:04 | 来源：科技日报
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原标题：我观测到非厄米复合量子系统在奇异点纠缠相变

　　记者近日从福州大学获悉，该校物理与信息工程学院教授郑仕标课题组发现，非厄米复合量子系统在奇异点能够呈现出纠缠相变。相关成果于2023年12月29日发表在国际刊物《物理评论快报》上。审稿专家认为，这一发现是非厄米量子系统纠缠性质研究领域的一个里程碑。

　　郑仕标介绍，开放量子系统区别于孤立系统最显著的特征，是对应的非厄米哈密顿量允许奇异点的存在，在该点哈密顿量的本征能和本征态均融合。近20年来，人们在理论上预测并实验验证了奇异点导致的各种非厄米现象。但是，这些现象都可能在量子系统和经典系统中出现。这导致了一个悬而未决的根本性问题：什么样的非厄米现象能够完全背离经典物理？

　　该团队研究发现，非厄米光子—量子比特相互作用系统在奇异点能够呈现出量子纠缠的突变现象。一方面，纠缠是纯量子力学效应，没有对应的经典概念；另一方面，该纠缠相变是非厄米系统所特有的奇异点效应。因此，他们所发现的现象回答了上述根本问题。同时，该团队在电路量子电动力学系统中实现了量子比特与具有耗散的微波谐振器的可控耦合，并在此基础上观测到了奇异纠缠相变。

　　实验结果表明，当量子比特与谐振器的微波光子的耦合系数小于耗散系数的四分之一（奇异点）时，系统本征态的纠缠度与耦合系数成正比。当耦合系数达到这个临界值时，纠缠度突然停止变化，其变化率从一个大于零的常数跳跃到0，验证了理论预测。

　　由于在奇异点附近，非厄米系统的性质对控制参量的变化很敏感，奇异点效应有助于实现高灵敏度传感。迄今为止所报道的奇异点增强的传感都局限于经典系统，该研究所提出的方法有望用于量子系统参量的高灵敏度测量。（记者谢开飞 通讯员许晓凤）

(责编：李昉、孙竞)

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