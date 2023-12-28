原标题：校地合作，智库优势携手地方实践

12月24日，首届人文经济苏州论坛在中国人民大学苏州校区举行，中国人民大学人文经济苏州研究中心同步揭牌。本次论坛以“苏州奇迹的人文经济学”为主题，吸引了40多位相关领域知名专家学者参加。未来，中国人民大学人文经济苏州研究中心将积极开展“苏州人文经济研究”项目，深入研究阐释人文经济学的理论内涵和苏州人文经济的实践经验。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，中国人民大学将与苏州合力办好人文经济苏州研究中心和人文经济苏州论坛，共同打造追踪党的创新理论苏州实践的研究基地、推进人文经济创新发展的智库高地、建构人文经济中国自主知识体系的创新平台，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛致辞表示，当前，苏州正集中力量实施“人文经济学”研究工程，中国人民大学人文经济苏州研究中心的成立，是校地深入践行人文经济学、推动双向奔赴的创新举措。相信以苏州推进中国式现代化实践为样本，依托中国人民大学学科优势、智库优势，必将形成更多高质量研究成果。

论坛主旨演讲环节，来自人文经济研究领域的专家学者围绕“苏州奇迹的人文经济学”主题进行交流研讨。（记者苏雁 通讯员姬尊雨）

(责编：李昉、郝孟佳)