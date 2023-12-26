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积石山县

152个帐篷小学全部开课

本报记者 董洪亮 王锦涛
2023年12月26日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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12月25日，甘肃临夏州积石山县柳沟乡阳山希望小学复课。

早上8时30分许，雄壮的国歌声响起，鲜艳的五星红旗在全校师生的注目礼中，迎着朝阳冉冉升起。

这是震后第七天，也是复课第一天。六年级学生安康早早起床，背上书包，一路小跑来到学校。男孩家住石塬镇刘安村，地震中他家房子有裂缝、无人受伤。前两天，房子经鉴定“可入住”后，全家人已搬出帐篷，迁了回去。这些天里，他最大的愿望是早日复课。

本次地震，震中就在柳沟乡。学校能不能复课，最根本的是，学生能否就学、学校是否安全。

阳山希望小学教导主任王丽丽，兼五年级班主任。震后45分钟，她已联系到16名同学的家长，确认了孩子安全。一夜未眠，发信息、打电话，终于在19日7时40分联系到了所有同学。“全班22名同学都安全，悬着的心落地了。”王丽丽说。

“全校87名同学，没有一人受伤。”校长胡万辉说，同学们的家里人，除了一人轻伤，也都无大碍。“每一位同学，都具备复课条件。”

学生无恙，学校怎样？

阳山希望小学，有一栋4层教学楼。看外观，外墙保温层有细小的裂缝和面积不大的鼓起。看里面，墙体完好，墙面瓷砖没有一块脱落，窗户玻璃没有一片破碎。只有四楼的图书阅览室和科学实验室里，跌落的图书和破损的仪器留下了地震的痕迹。

“经过3次专业鉴定，结果均为安全。”胡万辉说，24日省教育厅、州教育局又做了评估，认定25日具备复课条件。

“第一节课，学习了‘地震小知识’和‘逃生技巧’，还跟随广播做体操。”安康说，之后上了语文课和数学课。

当日，积石山县中小学有序复课，积石山县152个帐篷小学全部开课，1136名教师下沉安置点开展教学活动。

“今天复课，气温也回升了。”天气晴朗，看着校园里嬉闹的孩子，胡万辉说，“震区的未来，一定阳光明媚。”

《 人民日报 》（ 2023年12月26日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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