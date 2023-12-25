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课程思政视域下的大学西方文化概论课教学思考

孙凌钰
2023年12月25日17:44 | 来源：人民网-教育频道
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近年来，中国传媒大学本科生院全面推进课程思政建设，着力用“大思政”课程来培养青年、塑造青年。其中，西方文化概论课程作为本科通识教育的课程，是开放给本科文理科学生共同选课的基础课程，也是进行思政建设的重点课程。

在大思政课建设的背景下，如何培养学生在中西互识中建立文化自信，如何讲好中国故事、帮助学生提升思辨能力，如何让西方文化概论课程与思政育人携手同行，成为教育工作者们需要思考的重要课题。

课程设计：提炼西方文化类课程的育人价值

专业课程是课程思政建设的基本载体。根据教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》，专业课教学要深入梳理教学内容，结合不同课程特点、思维方法和价值理念，深入挖掘课程思政元素，有机融入课程教学，达到润物无声的育人效果。

在西方文化概论的思政课程设计中，也要深入挖掘文化课程中思政育人元素，把知识传递和育人结合起来，以夯实学生的文化素养为基础，以培养学生客观理性的思辨能力为目标，引导学生用中西互识的眼光，从而更好认识中国、读懂中国，真正讲好中国故事。

对于具体课堂安排，首先，教师要不断加强自身的专业能力和思想素质，研究中西互识和思政育人的融合，提升对学生的价值引导；其次，教师要在讲授中让学生体会人类对知识和真理的不懈追求，提升和激发学生的学习热情；再则，通过学习具体的哲学思潮或理论，培养学生理性思维的能力；第四，通过对具体问题和案例的分析，教会学生如何透过文化的现象，理解发展的一般规律，帮助学生培养独立的思辨能力和批判意识，以及具体问题具体分析的能力。

课程体系：探索“大班授课、小班研讨”新模式

为了适应人才培养的新需求，高校课程思政要融入课堂教学，并贯穿于课堂授课、教学研讨、作业论文各环节。中传人文学院在西方文化概论课程教学中，探索建设“大班授课、小班研讨”的课程体系。这是借鉴理工科的培养方式，以学习为主的课程体系。

大班授课时段，教师把相关知识、思想背景、问题和方法等几个层面的内容讲清楚；小班研讨时段，教师可专注于学生自主阅读课外拓展书籍、提出问题并讨论问题，再回到课堂上来反馈思考成果，形成大班和小班的有效协作和互动。

这种课程体系兼顾了教师讲授、学生自主学习和学生反馈机制，能充分挖掘每个专题纵深层面的内容，真正把学生的学习效果落到实处，让他们基于中国国情开拓全球意识和国际视野，增强其跨文化理解和交流能力。同时，学院也组建以授课教师和辅助教学的研究生为一体的教学团队，以适应“大班授课、小班研讨”的课程体系。

培养效果：创新教学和评价模式

就目前而言，在课程教学方面，大班授课的模式转变还有许多可创新的空间，比如利用信息技术手段、数字化资源和智慧教学平台，建立课内外师生指导学习和交流的信息化互动平台；课堂上老师讲授与学生报告相结合；课内学习与课外的自主预习、研读资料、参与讲座等结合；线上与线下相结合等。

小班研讨也要能兼顾到不同专业学生的学习兴趣，进行跨学科的思维碰撞和启发，通过对实际问题的分析和讨论，提高学生的思辨能力和批判性思维能力。

此外，在课程评价方面，人才培养效果是课程思政建设评价的首要标准。西方文化概论课程思政的改革，不可或缺的是对学生考核和评价模式的改革。

首先，学院加大过程性考核力度，通过学生考勤、课堂报告、课堂互动、课外作业、研讨小组协作等方面的考核，全面考察学生运用所学知识分析和解决问题的能力。第二，期末考核秉承开放性和挑战性的原则来命题，采取材料分析题的方式，重点考察学生视野的广度、学习的深度、知识运用以及具体问题具体分析的灵活度。

（作者孙凌钰，系中国传媒大学人文学院讲师）

(责编：李依环、熊旭)

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