人民网北京12月24日电 戏剧教育仅仅就是让学生表演节目吗？当戏剧元素有效融于学科教学后，学生学习发生哪些变化……22日，北京市教育学会戏剧教育专业委员会首届学术年会在密云区檀营满族蒙古族乡中心小学举办。

本届年会以“戏剧教育促进学校高质量发展”主题，围绕戏剧教育促进学校管理、课程建设、队伍培养等方面的实践研究，专委会会员校的校长、教师展开深度交流，探索戏剧教育促进基础教育改革带来的多种新样态。

活动现场，来自专委会会员校的10位老师向与会人员展示了10节研究课。檀营满族蒙古族乡中心小学教师陈晓娇在《慈母情深》一课中，采用戏剧教育中创设情景的方式，运用场景描写和细节探究，将语文要素和戏剧元素相结合，破解了学生学习重难点问题，并激发了学生自主探索的积极性，促进了学生核心素养的有效提升。

“戏剧教育的魔力在于‘生生有戏，生生精彩’，戏剧教育的价值在于正心、立德、养品、育行。它不仅让校园内外‘好戏连台’，营造了良好的育人氛围，也进一步丰富了德育体验，拓展了德育内容，优化了德育路径，逐渐形成了具有“戏剧教育”特色的德育新模式。”北京市通州区龙旺庄小学校长齐久波表示，“让戏剧教育浸润学生心灵，让每名学生都能站上属于自己的舞台，演绎各自的生命精彩。这就是我们开展戏剧教育的理想和目标。”

“今天的课堂展示、校长论坛、教师沙龙，展示戏剧教育专委会成员校大胆探索和有益尝试取得的丰富成果。”北京市教育学会戏剧教育专业委员会理事长、北京光明小学党总支书记刘燕君介绍，2024年，专委会将继续聚焦戏剧教育促进学校高质量发展这一时代命题，开展丰富多彩的研讨活动；对立项的课题开展阶段性成果交流和分享；通过论文征集活动，让更多的老师分享自己对戏剧教育的体会；开展录像课评比活动，为更多的教师搭设交流展示的平台。2024年，专委会还将探索中小幼一体化的戏剧教育研究共同体的新模式。

北京市教育学会会长罗洁表示，各校要进一步发挥戏剧教育的浸润作用，加强融通互育、学科融合，着力提升的教师教学能力水平；进一步以争创戏剧教育品牌活动为抓手，积极拓宽戏剧教育新途径，努力创设学校教育教学新场景，满足学生多样化和个性化发展需求；进一步加强戏剧教育智库建设和机制建设，凝聚戏剧教育专家的智慧与力量，助推学校教育高质量发展。

据悉，北京市教育学会戏剧教育专委会成立于2021年7月，以服务首都教育改革为宗旨，组织团结一大批热爱戏剧教育的学校，大力推动戏剧教育实践，助力学校高质量发展，促进学生健康快乐地成长。与此同时，专委会致力于培养一批科研型、学者型、实践型的好教师，建设一批特色化、示范性高品质学校，探索出适合中国本土特色的戏剧教育原创经验。截至目前，专委会会员学校已经覆盖15个城区。

(责编：孙竞、熊旭)