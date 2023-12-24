人民网北京12月24日电 （记者孙竞）22日，第三届北京市基础教育发展论坛暨北京市教育学会2023年学术年会分论坛在北京市朝阳区白家庄小学举办。此次分论坛的主题为“素养导向 实践育人 助推基础教育高质量发展”。

记者了解到，自“双新”实施以来，基于素养导向的高质量育人成为研究的重要内容，白家庄小学重点围绕核心任务，拉长儿童思考时间，进行多角度、多回合的感知自悟，开展课堂教学切片式教学研究与实践，初步形成了学习资源呈现策略、逐层追问策略和回扣核心的提升策略。

基于新课程标准，以学生核心素养培养为目标，活动现场，语文、数学、英语、音乐、美术、体育、科学、心理、综合实践9个学科的42位教师进行了精彩的课堂教学和说课展示。同时，8组教师进行了跨学科、项目式学习实践的说课汇报，充分展现了教育教学的新理念和新方法。

在切片教研教师学术沙龙环节，白家庄小学数学教研组结合吕睿老师的《长方形和正方形的解决问题》课程，开展了一场现场切片教研活动。老师们围绕着拉长儿童思考时间，促进儿童学术启蒙等主题进行深入的研讨。几位老师从各自的课堂观测点结合课例进行研讨，从任务序列设计、真实情境地创设、活动建议的制定等方面进行交流。

白家庄小学校长安海霞以《基于高质量育人的实践与思考》为题，立足新时代首都基础教育高质量发展，白家庄小学“何为”与“可为”的角度，从“高质量育人的自我追问”“核心素养落地的行动自觉”“回归儿童本真的不懈求索”三个方面，全面展现了学校高质量育人的底气、动力、实践与展望，呈现了富有生命力的课堂样态。

北京市教委基教一处副处长韩景毅表示，白家庄小学作为首都基础教育的优质学校，提供了可复制、可操作的办学经验和办学模式。20多年来，学校坚守“尊重教育理念和教学科研”这条线，在拔尖创新人才培养方面提供了新的途径和新的方式，在集团化办学和优质教育的辐射方面起到了典范和引领作用，为首都基础教育的高质量发展提供了生动的样态。

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