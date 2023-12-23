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2024考研今开考！438万人报名，三年来首次下降

2023年12月23日07:07 | 来源：中国新闻网
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中新网北京12月23日电 今日，2024年全国硕士研究生招生考试初试正式开考。据教育部消息，初试时间为2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目在12月25日进行。

考研报名人数三年来首次下降

据教育部统计，2024年全国硕士研究生考试报名人数为438万，这一数据引发广泛热议。

近年来，考研报名人数持续增加，教育部数据显示，2021年和2022年的考研报名人数分别为377万人和457万人，2023年增至474万人，创下新高。而2024年考研报名人数有所回落，较上一年减少36万人，系三年来首次下降。

有教育专家分析表示，考研报名人数的下降趋势早有苗头可循。以辽宁省考研报名人数为例，2022年考研报名人数突破15万，而在2023年考研报名人数下降为14.8万。

教育部门：全力确保考生顺利参考

据教育部消息，20日，教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，2024年全国研考形势复杂严峻，特别是临近考试，全国多地出现雨雪天气，部分地区将经历强寒潮天气，甘肃、新疆等地发生地震，这些突发情况对研考组织工作带来新的挑战。

翁铁慧指出，要落实落细极端天气防范应对措施，全面强化风险隐患排查，对考试组织基础设施进行重点检查；强化试题试卷安全保密，严格考场秩序管理，切实落实考试安全各项措施；完善应急处置机制、畅通应急处置流程，全力做好应急处突工作；因地因校制宜，实施更多暖心举措，优化考生服务。

积石山6.2级地震发生后，甘肃、青海两省教育部门召开排查和调度协调工作会议，启动紧急预案，确保2024年硕士研究生考试工作顺利进行。

据媒体报道，甘肃省教育厅指导临夏回族自治州教育局第一时间摸排考点，对监考教师和考务人员及家属进行了仔细排查。同时，成立专班对积石山籍参加考试的1240名考生一一对应联系，确保如期参加考试。

据媒体报道，青海省教育厅第一时间摸排海东市参加考研的学生信息情况，对未能联系的考生，青海省教育厅通过公告形式进行告知，以便及时登记、确认，并为考生提供接送等便利服务。

初试结束后还需注意这些节点

本次考研初试开考前夕，教育部网站21日发布消息提醒广大考生，要知法守法，诚信应考，用诚信、知识、能力书写答卷。考生如发现违规违法等行为，可向省考试院举报并提供有效线索。教育部和各省(区、市)教育招生考试机构已开通并在教育部网站公布2024年研考举报电话，欢迎广大考生及社会各界人士及时举报反映有关问题线索。

初试之后，考生还需注意以下节点。

据教育部消息，复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。复试办法和程序由招生单位公布。招生单位原则上应采用命制多套试题、安排考生随机抽取试题等方式加强复试过程管理。招生单位全部复试工作一般应在录取当年4月底前完成。

招生单位在第一志愿合格生源不足时，可组织开展调剂工作。招生单位接收所有调剂考生均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行，严禁通过其他渠道接收调剂考生。

招生单位的研究生招生管理部门应当统一公示拟录取名单。公示结束后，招生单位应将拟录取名单报省级教育行政部门、教育招生考试机构进行政策审核，省级教育行政部门、教育招生考试机构应将审核意见及时反馈招生单位。招生单位应按要求将审核通过的录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的信息为准。(完)

(责编：卫嘉、白宇)

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