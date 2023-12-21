人民网北京12月21日电 （记者李依环）作为第三届北京市基础教育发展论坛暨北京市教育学会2023年学术年会分论坛系列活动之一，中关村学区“协同创新 赋能未来——聚焦跨学科主题学习 探索课程协同育人新范式”主题分论坛12月20日举办。

北京市海淀区教委副主任赵霞在致辞中表示，希望中关村学区以更高的格局和视野准确把握教育高质量发展内涵，推进区域跨学科领域创新实践；各学校紧扣学校办学理念，以各具特色的跨学科主题学习课程服务学生的终身发展，为培养拔尖创新人才奠定基础；学区充分发挥区域资源优势，引领带动区域整体教育变革，持续提升育人质量，让中关村地区教育成为海淀教育“金名片”的骨干力量。

北京市海淀区中关村学区管理中心主任王振惠作《协同创新 赋能未来》主题报告，从“缘起、规划、行动、思考与方向”四个方面详细介绍了学区的探索实践与行动路径。王振惠指出，未来，学区将与各校一起深度研究“育人观念的更新、学科内容的跨界、学习方式的改变和评价维度的变革”，从组织带动、资源保障、专家支持、教师队伍建设、课程体系建设等方面加强协调联动，实现跨学科主题学习项目在中关村各校的高质量发展。

北京市教育学会常务副会长唐亦勤表示，希望中关村学区以此次论坛为契机，持续探索、深入研究，满怀教育热情、秉持教育理想、提升教育水平、推动教育实践，为培养堪当民族复兴大任的时代新人作出更大的贡献。

据悉，本次论坛由北京市教育学会主办，海淀教育学会支持，中关村学区管理中心承办。论坛通过主旨报告、成果展示、分论坛交流、课例观摩等多种形式，探索以学科核心素养为导向的跨学科课程建设及教学实践方略，探求课程协同育人新范式，推进区域教育高质量发展。

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