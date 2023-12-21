人民网北京12月21日电 （记者李依环）统一设计北京中轴线文化景点讲解标识牌、优化设计公交线路、完善手机应用程序中“长辈模式”……20日，第十五届北京市中小学生科学建议奖展示交流活动举办。科学建议奖、提名奖获得者现场展示了他们围绕城市发展建设思考出来的“金点子”。

活动累计收到申报项目11815项

北京市教委相关负责人告诉记者，科学建议奖从2009年开始设立，旨在鼓励广大中小学生积极参加科普实践活动，积极为首都城市发展建设献计献策。该活动已经评选出298项科学建议奖和科学建议提名奖，一些“金点子”落地实现。其中，“关于在北京市推广食物共享，减少食物浪费的建议”由全国政协委员作为提案提交2021年全国两会。

科学建议奖采用全开放的网络申报方式，北京市在读的中小学生均可在活动网站按要求提交申报表和建议项目报告。本届活动申报期近四个月，累计收到申报项目11815项，申报数量首次破万，其中科学建议2431项，建言献策9384项。

根据日前公布的评选结果，本届共有13名学生获得科学建议奖，17名学生获得科学建议提名奖。学生们的关注点涵盖城市发展的方方面面，涉及智慧北京建设、交通综合治理、民生保障建设、公共卫生与健康、中轴线文化遗产保护等社会热点。

鼓励创新实践 着力提升中小学生科学素养

记者梳理获奖名单后发现，本次获得科学建议奖和提名奖的项目各有10项。获奖学生在社会生活各领域发现城乡建设和民生保障存在的相关问题，通过实地走访、发放问卷调查、分析数据等多种方式进行研究，以提出具有创新性、可行性的解决方案。

近年来，北京市教委充分发挥各区教委及中小学校的主体作用，将科普工作融入日常课堂教学、融入学生实践活动、融入教师培训，积极整合和挖掘科普资源，丰富科技教育模式，大力培养和提高学生科学素质和创新实践能力。

据介绍，下一步，北京市教委将继续以学生科技节为抓手，进一步加强与科研院所、高校等科技教育优质资源单位的合作，在各项科技活动中深入合作，协同育人，提升全市中小学生科学素养，点亮孩子们的科学梦想，培养创新后备人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)