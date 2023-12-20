新华社北京12月20日电 近日，中宣部、教育部联合印发《关于推进出版学科专业共建工作的实施意见》。中宣部、教育部有关司局负责同志就相关问题，回答了记者提问。

问：请介绍意见出台的背景是什么？

答：出版是文化建设的基础阵地，在建设中华民族现代文明中承担着重要使命。出版学科专业建设，是出版领域一项打基础、利长远、管根本的工作。2022年7月以来，中宣部、教育部推动两批共8所高校与相关管理部门、出版单位、行业协会开展共建工作，取得积极成效。《全国宣传思想文化领域“十四五”人才发展规划》对加强出版学科专业共建作出专门部署。新版研究生教育学科专业目录中“出版”单列，可培养出版博士专业学位人才。为进一步加强对共建工作的统筹指导，提高出版学科专业的发展水平，中宣部、教育部联合制定了该意见。

问：意见的主要内容是什么？有哪些亮点？

答：意见坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，包括总体要求、加强师资队伍建设、提升人才教育培养水平、增强学术研究能力、强化组织保障5个部分，涵盖出版学科专业共建工作的相关重点领域。如，实施出版学术人才培养支持计划，着力培养一批出版学术领军人才、骨干人才；引导支持有关高校调整优化出版学科专业招生结构，扩大出版学科专业人才培养规模；共建高校积极设立出版硕士和出版博士专业学位授权点，提高建设质量，支持有学位授权自主审核权的共建高校试点建设出版学一级学科；增加出版学科专业在国家社会科学基金、国家出版基金、教育部人文社会科学研究等项目中的选题规划和立项分量，支持共建高校承担国家社会科学基金特别委托项目。

问：意见提出的出版学科专业共建工作目标任务是什么？

答：意见明确，出版学科专业建设将进一步优化布局，分批次、多层级推进共建工作，加快构建中国特色出版学科专业自主知识体系。重点从三个层面谋划推进：一是中宣部、教育部指导推动一批重点高校，与相关部门和单位共建一批高水平出版学院、出版研究院；二是各地党委宣传部和教育主管部门积极推进属地相关高校共建一批各具特色的出版学院、出版研究院；三是引导鼓励有实力的出版单位和数字技术企业，积极参与出版学科专业共建工作。

问：意见聚焦出版学科专业共建工作，“共建”特色有哪些体现？

答：意见不少内容都反映出“共建”的特色。如，出版学科专业共建工作进一步密切高校、研究机构、出版单位、数字技术企业和相关协会学会的联系配合，促进出版学科专业在理论和实践上取得新突破；支持共建高校之间建立师资互聘机制，积极引进出版方面和跨学科优秀教师；吸纳有关重点出版社、出版集团和数字技术企业负责人、知名编辑、承担国家重大出版工程的资深专家等担任导师；支持青年教师到出版管理部门、企事业单位和国内外知名高校挂职学习、实践锻炼、交流访学；推动出版单位、数字技术企业等扩大出版学科专业毕业生招聘规模，增加出版学科专业优秀毕业生招聘比例。

问：人才培养是学科专业建设的重要内容，意见就人才培养有哪些专门设计和安排？

答：意见关于出版学科专业人才培养的内容，主要包括教师和学生两个方面。

关于教师培养，意见支持共建高校面向优秀博士毕业生招收师资博士后；共建高校在研究经费、学术资源、项目申报、办公场所、科研设备等方面，给予出版学科专业教师有力保障；完善符合出版学科专业特点的教学科研成果评价机制。在有关高层次人才工程实施中，对出版教学科研人才给予支持；在中国出版政府奖优秀出版人物奖、出版融合发展优秀人才遴选培养计划等评奖遴选中，对出版学术人才给予支持。

关于学生培养，实施意见提出共建高校加强出版相关本科专业建设，完善出版相关本科专业人才培养方案。共建高校建立针对出版学科专业毕业生的就业指导体系，对优质创新创业项目给予支持。

问：学科专业发展水平的一个显著标志是研究成果的质量，在这方面有哪些促进举措？

答：意见提出3方面支持举措。一是加强重点科研选题引导，推动地方社科办、社科联、出版单位、数字技术企业等，紧扣关系出版业繁荣发展的基础性、战略性问题，面向共建高校设置相关研究课题。二是建强科研服务平台，支持共建高校申报省部级哲学社会科学重点实验室和研究基地等科研平台，深入实施哲学社会科学期刊重点专栏建设计划、国家社会科学基金学术期刊资助等项目，加大对共建高校所办学术期刊的支持力度。三是强化成果传播应用，在高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评选中关注出版学科专业研究成果，引导各地人文社会科学研究优秀成果奖支持出版学科专业研究成果申报。

问：下一步如何推动意见有效落实？

答：中宣部、教育部发挥牵头组织和统筹指导作用，对成效良好的共建高校，在资源配置等方面进一步加大支持力度；对成绩突出的共建单位，在评价、考核、推优等方面予以激励。各地党委宣传部、教育主管部门加大对共建工作支持力度，每年安排一定经费保障出版学科专业建设。共建高校和相关共建单位切实履行主体责任，有效汇集校内外优质资源力量。组建全国出版学科专业共建工作联络处和专家组。

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