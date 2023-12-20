本报电 日前，全美中文学校协会第十四次全国代表大会暨华文教育研讨会在美国俄亥俄州哥伦布市举办。大会讨论修改了协会工作条例，并选举产生新一届理事会。

此次大会以“传承·创新·合作·发展”为主题，旨在深入探讨美国华文教育领域的多个话题，特别关注数字化转型、线上线下融合、课程本土化、师资队伍技能升级、教学内容和模式更新、多元社区建设等议题。来自美国及全球各地的400多名会员学校代表、华文教育专家以及华裔青少年齐聚一堂，共同分享中文教育、文化传承以及组织社区服务等方面的经验。

全美中文学校协会第一次会议1995年在哥伦布召开，28年后协会大会再次回归哥伦布。为庆祝本次大会回归哥伦布以及俄亥俄现代中文学校在两次大会中所作贡献，哥伦布市议会特别决定将大会会期（通常为12月的第二周）定为中国文化和语言周。

全美中文学校协会会长倪小鹏表示，面对新的机遇，正是重新审视和定义华文教育新愿景、新需求、新策略的时候，需要大家凝心聚力，共同打造更具活力的美国华文教育体系和新生代培养框架。

据悉，全美中文学校协会成立于1994年，旨在加强会员学校合作共享、促进中国语言和文化教育、推动中美文化交流。

（钟 文）

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