人民网北京12月19日电 日前，北京师范大学第八届“青春国学”传统文化进校园暨“中华文化名人与文脉传承”论坛在北京师范大学海口附属学校举办。论坛面向全国语文、道德与法治教研员，中小学校长，教学、德育负责人及一线教师，围绕“中华文化名人与文脉传承”开展专家主题报告与教学研讨等活动。

北京师范大学副校长康震表示，论坛将以人物和文章资源转化为培根铸魂的实践活动为出发点和落脚点，希望发挥高校优势，凝聚共识，切实帮助广大教师，推动中华优秀传统文化教育在全国基础教育领域的创新性开展，为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展做出贡献。

北京师范大学海口附属学校校长陆炳荣、北京师范大学南山附属学校副校长高彦国、深圳市宝安中学（集团）外国语学校党总支书记刘春景和新疆生产建设兵团第十四师二二四团中学副校长屈胜利在论坛上作主题发言，分享优秀传统文化进校园的实践经验和理性思考。

据悉，北京师范大学“青春国学论坛”致力于发挥大学在基础教育课程改革与落实传统文化教育的引领作用，推动传统文化进校园，助力中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，迄今成功举办八届。本届论坛由北京师范大学、海南省教育研究培训院、海口市教育研究培训院共同主办。（孙竞、实习生徐纪雪）

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