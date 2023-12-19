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山东莘县：全方位关爱未成年人

2023年12月19日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （马彦青、姜凯）呵护未成年人健康成长，是全社会的共同责任。山东省聊城市莘县把未成年人保护工作作为保障改善民生、促进社会稳定的一项重要工作，坚持以未成年人需求为导向，以解决未成年人困难为抓手，盯紧帮扶救助链条上的每个环节，有效打造了未成年人保护“服务站”。县委书记孙奇宏在全县不同会议中多次强调：“莘县是人口大县，未成年人占比高达25.8%，必须坚决扛起未成年人保护重任。”

为不断拓展帮扶救助形式、增强帮扶救助实效，莘县通过完善基础设施建设、充分激发社会力量参与帮扶等措施，补齐了政策救助缺口短板；大力推动县级未成年人救助保护中心、镇（街道）未保工作站规范化、标准化建设，配套完善了观察室、心理辅导室、儿童救助床位等设施，满足了未成年人救助保护需求；积极撬动社会力量，广泛募集救助资源，依托社会组织和社会工作专业人才，相继开展了“关爱留守儿童·营造金色童年”“关爱女童·筑梦行动”“相伴童行”等服务项目；在全市率先探索开展了农村留守儿童心理健康教育工作，为农村留守儿童提供人际调适等心理方面的专业性关爱服务，促进农村留守儿童身心健康，帮农村留守儿童树立生活、学习、成长的信心。

(责编：李依环、李昉)

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