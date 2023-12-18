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史千云：教师要树立大思政课育人理念

2023年12月18日15:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月18日电 日前，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。培黎职业学院党委副书记史千云在论坛现场接受视频专访。

“立德树人是教育的根本任务，高质量发展是实现这一根本任务的方法路径以及落脚点。”史千云认为，实现职业教育高质量发展，需要从四个方面入手：一是关注学生的全面发展和创新能力，实现育人方式的全面系统改革；二是关注育人方式的改革，包括理念、方法、内容等；三是关注教学方式的改革，可以引入项目式教学以及在线课堂、虚拟实验室等信息技术手段；四是关注评价方式和选人用人模式的改革。

作为学校教育工作的一线组织者和实施者，教师是将立德树人根本任务贯穿于教育教学全过程的关键。如何发挥教师主力军作用？史千云认为关键在三个方面：

一是切实增强教师的课程思政意识。教师要树立大思政课育人理念，建立起价值塑造、知识传授和能力培养融为一体的育人理念，“守好一段渠，种好责任田”。同时，教师还要形成大思政课程的育人自觉，坚持教书同育人相结合，塑造学生的品格、品行和品位，当好“引路人”和“大先生”。

二是全面提升教师的大思政育人能力。每一门课程都有丰富的思政元素，关键是教师能否发现、能否挖掘、能否会应用这些元素。作为教师，要提升课程思政教学的组织能力。教师的主要任务是组织好教学内容设计，将挖掘出来的相关元素较好地融入到教学过程当中。

三是着力夯实课程思政建设的保障基础。学校要切实加强教师师德师风建设，引导教师立德立身，以德立学、以德施教。同时，学校还应大力推动搭建课程思政建设的协作，开展校校合作、课程协同、教师同行，让教师之间“同向同行，协同育人”，课程之间“同向同行，协同效应”。 （林露）

(责编：崔競文、熊旭)

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