原标题：2023年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动启动

从人力资源社会保障部获悉，为贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署，人力资源社会保障部发布通知，于12月16日至12月31日举办全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动，为2024届高校毕业生、往届离校未就业高校毕业生及“三支一扶”计划等基层服务项目人员提供就业服务。

通知明确，各地要聚焦特色优势产业、人才需求量大的领域，主动对接重大项目、重大工程、重点企业等，深入调查摸底，多渠道、多形式挖掘优质岗位资源。充分调动国家级人力资源服务产业园和骨干人力资源服务企业积极性，发挥人力资源服务网络优势，为高校毕业生提供更多就业岗位。

服务周活动期间，各地人社部门、各类人力资源服务机构、国家级人力资源服务产业园和人才市场将集中开展大规模线上招聘、直播带岗宣讲、就业指导和职业体验、线上测评和考试服务、人力资源服务进校园以及线下招聘活动，积极促进高校毕业生就业创业和成长成才。（记者邱玥）

(责编：李昉、李依环)