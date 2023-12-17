人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动启动

2023年12月17日09:41 | 来源：光明日报
小字号

原标题：2023年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动启动

从人力资源社会保障部获悉，为贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署，人力资源社会保障部发布通知，于12月16日至12月31日举办全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动，为2024届高校毕业生、往届离校未就业高校毕业生及“三支一扶”计划等基层服务项目人员提供就业服务。

通知明确，各地要聚焦特色优势产业、人才需求量大的领域，主动对接重大项目、重大工程、重点企业等，深入调查摸底，多渠道、多形式挖掘优质岗位资源。充分调动国家级人力资源服务产业园和骨干人力资源服务企业积极性，发挥人力资源服务网络优势，为高校毕业生提供更多就业岗位。

服务周活动期间，各地人社部门、各类人力资源服务机构、国家级人力资源服务产业园和人才市场将集中开展大规模线上招聘、直播带岗宣讲、就业指导和职业体验、线上测评和考试服务、人力资源服务进校园以及线下招聘活动，积极促进高校毕业生就业创业和成长成才。（记者邱玥）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部